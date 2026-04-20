Noroña pelea con José Ramón Fernández: ‘Si vivieras en una dictadura no dirías algo así’

Noroña reaccionó a las disculpas de José Ramón Fernández por llamar 'dictadura' al Gobierno de México. (Foto: Créditos Cuartoscuro)

El senador Gerardo Fernández Noroña lanzó críticas contra José Ramón Fernández después de que el periodista deportivo criticó la actual administración en México y dejó claro que no es necesario pertenecer a la política para recibir sus comentarios.

Todo se originó a partir de una entrevista reciente en la que ‘Joserra’ utilizó el término “dictadura” para referirse a la situación actual de México, lo que desató reacciones casi inmediatas del político mexicano.

Aunque posteriormente José Ramón Fernández ofreció disculpas, el legislador retomó el tema en su cuenta de X para cuestionar sus palabras.

“Dictadura es dictadura, no te atreverías a decir algo así si vivieras en una, Joserra”, escribió el senador Noroña, en un mensaje directo que, hasta ahora, no ha tenido respuesta pública.

José Ramón Fernández declara que México es un ‘país dictatorial’

El origen del conflicto se encuentra en una conversación que el periodista deportivo José Ramón Fernández sostuvo con la periodista Carmen Aristegui, donde lanzó una crítica severa sobre la gestión política del país, además lo relacionó con el futbol mexicano.

“Ojalá llegue la democracia, el país es un espejo de lo que sucede, tal cual (...) el país se maneja de una manera dictatorial y el futbol igual (...) No estamos en una democracia, pasamos una dictadura”, expresó durante la entrevista.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron polémica en distintos sectores. Ante ello, el propio analista matizó sus palabras a través de redes sociales, para reconocer un error en el uso del término.

“Sobre la entrevista, utilicé el término ‘dictadura’ de manera incorrecta y me disculpo. Mi crítica va por otro lado, la inseguridad que viven millones de personas en México, y en el futbol, la falta de contrapesos, concentración del poder y transparencia señalada desde hace años (...) Ser crítico es necesario, pero también lo es ser preciso y por eso hago esta aclaración”, publicó este 20 de abril.

Fernández Noroña criticó las declaraciones de Joserra. (Foto: Cuartoscuro)

Fernández Noroña critica a Carlos Baute tras disculpas del cantante por ofender a Delcy Rodríguez

El senador también arremetió contra Carlos Baute, a quien calificó como “clasista” tras la polémica generada por comentarios dirigidos hacia la actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El episodio se originó cuando Baute, uno de los famosos que celebraron la detención de Maduro, participó en una protesta desde Madrid, España, donde, junto a otros asistentes, se lanzaron consignas ofensivas contra la funcionaria. Esto derivó en acusaciones de racismo, lo que llevó al artista a publicar un video en el cual ofreció disculpas y aseguró que no incurrió en la discriminación.

“Dicen que soy racista, por favor, tengo una familia venezolana, crecí en el folklore, la unión y siempre defiendo esos valores, lucho contra las injusticias, por eso quiero ser muy claro y determinante, no lo soy, ni creo en el insulto como camino”, señaló el intérprete de ‘Colgando en tus manos’.

Sin embargo, la explicación no convenció a Noroña, quien respondió en redes sociales: “Eres un racista, un clasista y un facho miserable, encima, cobarde e hipócrita Carlos Baute”.

Hasta el momento, el artista venezolano, no emitió ningún tipo de declaración respecto a las críticas emitidas por Fernández Noroña.