Muere Anthony Stewart Head, de ‘Buffy, cazavampiros’ y ‘Ted Lasso’: ¿Qué le pasó al actor?

Anthony Stewart Head comenzó su carrera en la década de 1970, pero alcanzó la fama tras su papel en Buffy, cazavampiros. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Apple TV Press)

Anthony Stewart Head, actor conocido por sus papeles en series de televisión como Buffy, cazavampiros y cintas como Ghost Rider, falleció a los 72 años luego de presentar complicaciones de salud.

La noticia fue confirmada por sus hijas, Emily y Daisy, quienes compartieron un comunicado con la agencia de noticias Press Association del Reino Unido, en el que aseguraron que el también actor de Ted Lasso murió acompañado de sus seres queridos.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro extraordinario padre, Anthony Head”, dice el comunicado, en el que también recordaron el amor que él sentía por su profesión.

“Amaba profundamente su trabajo y siempre se consideró increíblemente afortunado de haber podido trabajar junto a personas tan excepcionalmente talentosas, en producciones tan maravillosas, a lo largo de una carrera que abarcó varias décadas”, escribieron.

Las hijas del actor aseguraron estar conscientes de cuánto lo extrañarán sus amigos y las personas que lo seguían a raíz de las diferentes producciones en las que participó, pues afirman que tanto él como su trabajo impactaron la vida de muchas personas.

“Ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio ser sus hijas y haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su trabajo han tenido en tantas personas”, finalizaron.

¿De qué murió Anthony Stewart Head, actor de ‘Ted Lasso’?

En el comunicado, las hijas del actor explicaron que Anthony Stewart Head falleció luego de que un problema médico se agravara: “Falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia”.

La neumonía es una infección que afecta a los pulmones y puede ser provocada por bacterias, virus u hongos, explica la Universidad Clínica de Navarra, que agrega que los síntomas son variables dependiendo del tipo de microorganismo que la provoque.

Mayo Clinic señala que la infección ocasiona que los pulmones se llenen de líquido o pus, lo que puede provocar tos con flema, fiebre, dolor en el pecho, dificultad para respirar, náuseas, vómito y diarrea.

El portal añade que, incluso cuando la neumonía recibe el tratamiento adecuado, las personas que forman parte de los grupos de riesgo pueden experimentar complicaciones.

Entre las más comunes se encuentran la propagación de bacterias a través del torrente sanguíneo hacia otros órganos, lo que puede derivar en una insuficiencia orgánica; dificultad para respirar, acumulación de líquido alrededor de los pulmones y abscesos pulmonares.

Hasta este momento, las hijas de Anthony Stewart Head no han especificado qué tipo de complicaciones sufrió el actor de la serie Ted Lasso, ya que no profundizaron en las causas de su muerte en el comunicado.

¿Quién fue Anthony Stewart Head, actor de ‘Ted Lasso’?

Anthony Stewart Head nació en Londres el 20 de febrero de 1954 en una familia que ya se dedicaba a la creación de proyectos audiovisuales: su padre fue el documentalista Seafield Head y su madre, la actriz Helen Shingler.

Él siguió los pasos de su mamá, por lo que tomó clases en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, explica el portal especializado en cine The Hollywood Reporter.

El primer papel de Anthony Stewart Head fue en 1978, en la serie Enemy at the Door; tras ello, continuó participando en diversas series de televisión británicas y también formó parte de algunos comerciales.

Con una carrera sólida, a finales de los años 90 llegó una de las producciones que lo catapultó a la fama: Buffy, cazavampiros, donde dio vida a Giles, el Vigilante, quien se encargó de guiar a la protagonista en su misión como cazadora de estas criaturas.

Aunque continuó participando en diversas producciones como Doctor Who, Percy Jackson: El mar de los monstruos y Ghost Rider, uno de sus papeles más recordados actualmente es el que interpretó en Ted Lasso.

En la serie de Apple TV, Anthony Stewart Head interpreta a Rupert Mannion, un personaje recurrente que perdió el club AFC Richmond a manos de su exesposa, Rebecca Welton.