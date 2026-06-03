Se fue a ‘Un mundo ideal’: Muere Peabo Bryson, voz de éxitos de Disney como ‘La Bella y la Bestia’

Peabo Bryson ganó dos premios Grammy gracias a sus interpretaciones de los clásicos de Disney ‘La bella y la bestia’ y ‘Un mundo ideal’. (Fotos: AP / Disney).

El cantante estadounidense Peabo Bryson, reconocido por interpretar las canciones de Disney ‘La bella y la bestia’ junto a Celine Dion y ‘Un mundo ideal’ con Regina Belle, murió este martes 2 de junio a los 75 años.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado en el que detalló que el artista falleció rodeado de sus seres queridos, días después de sufrir un derrame cerebral: “Si bien tenemos el corazón roto, encontramos consuelo al saber cuánto amaban a Peabo y a cuántas vidas tocó con su voz y su espíritu generoso. Su legado y su música vivirán por generaciones”.

La salud del músico había sido delicada en los últimos años: en 2019, sobrevivió a un ataque cardíaco, del cual se recuperó por completo; a finales de mayo le dio un derrame cerebral por el cual estaba en observación médica.

Los familiares también agradecieron las muestras de apoyo recibidas desde distintas partes del mundo: “La extraordinaria voz de Peabo sirvió como banda sonora de algunos de los momentos más preciados de la vida. Su música acompañó a generaciones en celebraciones alegres, grandes historias de amor y momentos perdurables de consuelo e inspiración”.

La voz detrás de algunos de los duetos más recordados de Disney deja un legado que incluye colaboraciones con Celine Dion, Regina Belle y Roberta Flack. (Foto AP/Reed Saxon, archivo) (Reed Saxon/AP Photo/Reed Saxon)

En abril pasado, Bryson había celebrado su cumpleaños número 75 junto a familiares y amigos. Además, recientemente se había presentado en un concierto con Jeffrey Osborne en Georgia y tenía programadas varias fechas de su gira Golden Touch, con la que conmemoraba más de cinco décadas de carrera artística.

Durante su trayectoria se convirtió en una de las voces más reconocidas del R&B romántico, gracias a canciones como ‘Feel the Fire’, ‘I’m So Into You’, ‘Can You Stop the Rain’, ‘If Ever You’re in My Arms Again’ y ‘Reaching for the Sky’.

Celine Dion está devastada por la muerte de Peabo Bryson

Una de las primeras figuras en reaccionar al fallecimiento fue la cantante Celine Dion, quien compartió un mensaje en redes sociales recordando la colaboración que ambos realizaron en ‘La Bella y la Bestia’, tema principal de la película animada de Disney estrenada en 1991.

La intérprete canadiense aseguró estar “con el corazón roto” por la noticia y destacó tanto la calidad artística como la calidez humana de Bryson.

“Su increíble voz y su espíritu amable encarnaban la belleza de la canción y la interpretación”, escribió.

Céline Dion lamentó la muerte de Peabo Bryson. (Foto: Captura de pantalla).

Dion recordó que Bryson tuvo un papel importante en una etapa clave de su carrera, cuando comenzaba a grabar en inglés: “Fue tan maravilloso y generoso conmigo hace tantos años, cuando grabamos ‘Beauty and the Beast’. Me hizo sentir muy cómoda cuando apenas estaba aprendiendo a cantar en inglés”.

La artista añadió que siempre lo recordará como una figura ligada a la felicidad que la música le aportó a su vida: “Siempre será para mí un verdadero símbolo de la alegría que la música ha traído a mi vida. Extrañaremos su voz y su talento”.

La colaboración entre ambos marcó un momento importante para los dos artistas. La canción alcanzó el top 10 tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y obtuvo un premio Grammy. Además, se convirtió en el primer gran éxito de Dion en ambos mercados.

Un año después, Bryson volvería a triunfar con otro tema de Disney. Junto a Regina Belle grabó ‘A Whole New World’ (‘Un mundo ideal’) para la película ‘Aladdin’, canción que alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 y ganó otro Grammy.

¿Quién fue Peabo Bryson?

Robert Peapo Bryson nació en Greenville, Carolina del Sur, en 1951. Desde temprana edad mostró interés por la música y comenzó a actuar profesionalmente durante su adolescencia.

En una entrevista concedida a la revista Soul en 1978 recordó que la música era la única profesión que realmente quería ejercer: “Es lo único a lo que realmente quise dedicarme. Pensé en ser médico o algo parecido, pero sentía que la música era lo mío”.

Su nombre artístico surgió de manera accidental. Mientras formaba parte del grupo Al Freeman and the Upsetters, el líder de la agrupación tenía dificultades para pronunciar “Peapo”, por lo que comenzó a llamarlo “Peabo”, apodo que conservaría durante toda su carrera.

El cantante de R&B Peabo Bryson falleció a los 75 años tras una trayectoria de más de cinco décadas en la música. (Foto AP/Joel Ryan, archivo) (Joel Ryan/AP Photo/Joel Ryan)

Posteriormente integró la banda Moses Dillard and the Tex-Town Display, experiencia que le abrió las puertas de la industria musical. El sello Bang Records lo contrató como solista y en 1976 lanzó su primer álbum, Peabo.

A finales de la década de 1970 obtuvo sus primeros éxitos en las listas de R&B con ‘Reaching for the Sky’ y ‘Gimme Some Time’, esta última junto a Natalie Cole.

Con el paso de los años se consolidó como uno de los intérpretes de duetos más exitosos de la música estadounidense. Entre sus colaboraciones más conocidas destacan las realizadas con Roberta Flack, incluyendo ‘Tonight, I Celebrate My Love’, una de las canciones románticas más populares de la década de 1980.

Bryson explicó a Tatler Asia en 2015 cuál consideraba que era la clave para construir un buen dueto: “Creo que el secreto de un gran dueto es enamorarte un poco de tu compañero de canción. Aprendí a hacer grandes duetos trabajando con Roberta Flack porque ella realmente entendía cómo funcionaban”.

En 1984 logró uno de sus mayores éxitos como solista con ‘If Ever You’re in My Arms Again’, que ingresó al Top 10 del Billboard Hot 100. Más adelante consiguió éxitos número uno en la lista de R&B con ‘Show & Tell’ y ‘Can You Stop the Rain’.

Su reconocimiento internacional llegó gracias a Disney. En 1991 grabó ‘Beauty and the Beast’ con Celine Dion. Sobre aquella experiencia recordó en una entrevista con CBC que la cantante se mostró reservada al principio, pero poco a poco desarrollaron una gran conexión artística.

“Miré hacia ella y ella me miró a mí. Lo que ocurrió cuando nos relajamos fue extremadamente íntimo. No puedes comprar eso. Pero sí puedes grabarlo”.

Un año después, Bryson volvió a hacer historia con ‘A Whole New World’, junto a Regina Belle. El tema se convirtió en la primera canción de una película animada en alcanzar el número uno del Billboard Hot 100.

Además de su carrera musical, participó en producciones teatrales como ‘Raisin’, ‘The Wiz’ y ‘Porgy and Bess’.

A lo largo de su trayectoria lanzó más de 20 álbumes de estudio y recibió ocho nominaciones al Grammy.

Su último álbum de estudio fue Stand for Love, publicado en 2018 y producido por Jimmy Jam y Terry Lewis.

Peabo Bryson deja a su esposa, Tanya Boniface, con quien se casó en 2010, así como a sus hijos Linda y Robert.

Con información de AP