Identifican a muertos en Zacatecas: Empresarios y exfuncionarios de varios municipios entre las víctimas

Las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de Gobierno atendieron el hallazgo de los cuerpos en Zacatecas. (Foto: Especial / Quadratin)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó que fueron identificadas las 10 personas localizadas sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los homicidios y detener a los responsables.

La dependencia precisó que todas las víctimas son hombres; ocho eran originarios de Zacatecas y dos del estado de Durango; además, indicó que se encuentra en proceso la entrega de los cuerpos a sus familiares.

¿Quiénes son las víctimas de la violencia en Zacatecas?

Entre las víctimas identificadas se encuentran Ignacio Castrejón Valdez, empresario y expresidente municipal de Sombrerete; Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo; Andrés Vázquez Gurrola, exregidor de Canatlán, Durango.

Asimismo, Armando Ledesma Aguirre y su hijo José Armando Ledesma Campos, empresarios de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón Hernández, elemento activo de Protección Civil y Bomberos de Fresnillo.

Igualmente fueron identificados Juan Carlos Berumen Guerrero, empresario y propietario del establecimiento ‘Bar Las Mister’; Fernando Robles de la Torre, empresario del ramo de la construcción; Jesús Daniel Rivera Sandoval, empresario vinculado a la organización de la Feria de Fresnillo, y José Ángel Valdez Rivera, productor agropecuario y líder ganadero del municipio de Jiménez del Teúl.

Horas antes, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que el Grupo de Inteligencia Operativa sesionó de manera extraordinaria con la participación de autoridades estatales y federales, entre ellas el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía estatal, el Centro Nacional de Inteligencia y el Poder Judicial de Zacatecas.

El funcionario señaló que el objetivo es implementar un dispositivo de seguridad reforzado para localizar a los responsables y garantizar que el caso no quede impune.

Asimismo, destacó que el Gobierno de México fortaleció la presencia de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en la entidad tras los hechos.

Despiden a exfuncionarios de Fresnillo

El alcalde de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, confirmó el fallecimiento de Fidel Alvarado de la Torre y de Jesús Gerardo Muñetón Hernández, a quienes describió como servidores públicos comprometidos con el municipio.

“Fresnillo pierde a dos hombres valiosos, comprometidos con su trabajo y con nuestra gente. Su recuerdo permanecerá entre nosotros”, expresó en sus redes sociales.

La Fiscalía informó que las acciones de investigación continúan en coordinación con la Mesa Estatal de Construcción de Paz, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Quinta Región Militar y la Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, con el propósito de esclarecer el crimen y capturar a los responsables.