Violencia en Zacatecas: Hallan 10 cuerpos sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto

Reyes Mugüerza informó además que el Grupo de Inteligencia Operativa fue convocado a una sesión extraordinaria para dar seguimiento a los hechos en Zacatecas. (Especial).

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas localizó los cuerpos sin vida de 10 personas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, informó el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza.

En el puente de Pozo de Gamboa, en Pánuco, en la carretera 54 hacia Saltillo, fueron hallados cinco cuerpos pendientes sobre el muro de contención.

Tras el hallazgo, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad para ubicar a los responsables y reforzar la vigilancia en la zona.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el funcionario señaló que las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz activaron de inmediato acciones coordinadas en los tres municipios donde fueron encontrados los cuerpos.

Agregó que el objetivo es fortalecer la presencia de las corporaciones de seguridad y avanzar en las investigaciones.

Reyes Mugüerza informó además que el Grupo de Inteligencia Operativa fue convocado a una sesión extraordinaria para dar seguimiento a los hechos.

En la reunión participarán el comandante de la Quinta Región Militar, así como autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el fin de definir las acciones de inteligencia, investigación y coordinación operativa.

El secretario de Gobierno reconoció que se trata de un hecho que requiere una respuesta inmediata del Estado, aunque sostuvo que en los últimos años este tipo de acontecimientos “se ha reducido de manera significativa” como resultado de la coordinación entre las instituciones de seguridad.

Asimismo, afirmó que las autoridades reforzarán las labores de inteligencia para evitar un retroceso en los avances alcanzados en materia de pacificación.

“Desde el Gobierno del Estado reiteramos nuestro compromiso con la paz, la seguridad y el Estado de derecho. No permitiremos que hechos como este vulneren la tranquilidad de las y los zacatecanos ni detengan el proceso de pacificación”, expresó el funcionario.

Indicó que una vez concluida la reunión extraordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa, las autoridades competentes ofrecerán información adicional conforme avancen las investigaciones.

Finalmente, el Gobierno de Zacatecas pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y facilitar el libre tránsito de las unidades de seguridad y de emergencia que participan en los operativos desplegados en Morelos, Pánuco y Sain Alto.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de las víctimas ni se han reportado personas detenidas por estos hechos.