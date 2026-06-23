(VIDEO) José Narro solicita licencia para buscar la gubernatura de Zacatecas.. pero de hace 100 años

José Narro Céspedes solicitó licencia para buscar la candidatura de Morena en Zacatecas rumbo a 2027.

Cien años... ¿de senador? El diputado morenista, José Narro Céspedes, pidió licencia para separarse de su cargo y participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Zacatecas en 2027, pero un pequeño error durante su solicitud formal lo ubicó en un año bastante lejano: 1926.

Este martes, el legislador anunció que dejará temporalmente su curul para buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas por Morena. El detalle es que el senador señaló que el periodo de ausencia sería del 25 de junio al 31 de agosto de... 1926.

“Solicito se me otorgue licencia temporal para separarme del cargo que actualmente desempeño como diputado federal por el periodo comprendido del 25 de junio al 31 de agosto de 1926.”, afirmó el legislador sin percatarse de inmediato del evidente error en las fechas.

Narro Céspedes, quien en realidad se refería al 31 de agosto del 2026, el año en curso, continuó con su intervención sin corregir la equivocación en ese momento. La solicitud de licencia fue presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Aunque todo apunta a un error de captura, la fecha incorrecta generó comentarios en redes sociales y entre usuarios que destacaron el desfase de un siglo.

La licencia tiene como propósito permitir que el diputado participe en el proceso interno mediante el cual Morena definirá a quien coordinará los Comités de Defensa de la Transformación en Zacatecas, figura considerada la antesala de la candidatura al gobierno estatal.

¿Quién es José Narro Céspedes, el diputado que quiere gobernar Zacatecas?

Narro Céspedes es diputado federal por Morena y cuenta con una trayectoria política vinculada a movimientos campesinos y de izquierda. A lo largo de su carrera ha sido legislador federal, senador de la República y dirigente de organizaciones sociales.

Nació en Ciudad Mante, Tamaulipas, y desarrolló gran parte de su actividad política en Zacatecas, entidad donde ahora busca contender por la gubernatura en la elección de 2027.

Narro Céspedes es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco. Fue integrante fundador del PT en 1990 y en 1998 se presentó como candidato a gobernador de Zacatecas.

Según su perfil de Instagram, es Presidente del Grupo de Amistad México–Palestina. En la red social también comparte videos y fotos con personajes de la Cuarta Transformación, como la presidenta Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch.

En 2007 y hasta 2017 fue integrante activo del hoy extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Algunos cargos públicos que ha ejercido son:

Coordinador estatal de Morena en Zacatecas.

Coordinador nacional del PT.

Dirigente del PT en el Distrito Federal.

Dirigente del PT en Zacatecas.

Diputado local LIV Legislatura en Zacatecas.

Asesor de salud en la regiduría de la presidencia municipal de Juchitán, Oaxaca.

Narro Céspedes se disputará la candidatura de Morena al gobierno de Zacatecas con otro aspirante clave: el senador Saúl Monreal Ávila, hermano de Ricardo Monreal Ávila, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, quien también busca contender por este cargo en los comicios del próximo año.