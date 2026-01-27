Saúl Monreal tiene rival: ¿Quién es José Narro, que busca la gubernatura de Zacatecas en 2027?

José Narro Céspedes es diputado federal por Morena desde agosto del 2024 y hasta el 2027. (Morena)

En 2027 habrá elecciones para elegir gobernador en Zacatecas. Saúl Monreal, senador, busca ser candidato y ahora se suma José Narro, del Partido del Trabajo (PT).

El apellido Monreal suena familiar, ya que el gobernador actual de Zacatecas es David Monreal y su hermano Ricardo, diputado por Morena.

Fue en noviembre del 2025 cuando PT cerró filas a Saúl Monreal, ya que la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre afirmó que PT sí tendría alianza con Morena, pero que no apoyaría a aspirantes impedidos por nepotismo.

Este es el caso de Saúl Monreal, ya que al aferrarse a la candidatura a gobernador a Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum le recomendó esperar.

Pero y a todo esto, ¿quién es el ‘rival’ de Monreal, José Narro?

José Narro, médico cirujano que aspira gobernar Zacatecas

José Narro Céspedes es diputado federal por Morena, según el sitio web del Sistema de Información Legislativa. Está en el cargo desde agosto del 2024 y hasta el 2027.

Según su perfil de Instagram, es Presidente del Grupo de Amistad México–Palestina. En la red social también comparte videos y fotos con personajes de la Cuarta Transformación, como Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, Ernestina Godoy y Omar García Harfuch.

Narro Céspedes es médico cirujano por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco. Fue integrante fundador del PT en 1990 y en 1998 se presentó como candidato a gobernador de Zacatecas.

Narro Céspedes nació el 17 de enero de 1959 en Ciudad Mante, Tamaulipas. Su labor médica inició en Valparaíso, Zacatecas.

En 2007 y hasta 2017 fue integrante activo del hoy extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD). Algunos cargos públicos que ha ejercido son:

Coordinador estatal de Morena en Zacatecas.

Coordinador nacional del PT.

Dirigente del PT en el Distrito Federal.

Dirigente del PT en Zacatecas.

Diputado local LIV Legislatura en Zacatecas.

Asesor de salud en la regiduría de la presidencia municipal de Juchitán, Oaxaca.

¿Cuáles son las iniciativas que ha presentado como legislador José Narro Céspedes?

En el sistema de información legislativa, algunas de las iniciativas que ha presentado el médico cirujano son: