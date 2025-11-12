Saúl Monreal se ‘quedará con las ganas’: PT le cierra la puerta a ser candidato a Zacatecas

La prohibición por nepotismo en Morena le impediría a Saúl Monreal buscar la candidatura en Zacatecas, que actualmente gobierna su hermano David.

El PT sí hará alianza con Morena y el Partido Verde para la gubernatura de Zacatecas, pero no tiene vacantes para aspirantes impedidos por nepotismo, como Saúl Monreal, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, quien se perfila como candidata en la entidad para 2027.

“Zacatecas será una prioridad en la negociación del 27, pero no quedamos solos. No vamos solos, quedamos en el marco de nuestra coalición, una coalición que el PT ha sostenido desde el 2000, cuando Andrés Manuel (López Obrador) aspiraba a ser jefe de Gobierno de la ciudad”, dijo en entrevista.

La semana pasada, el PT anunció que la senadora sería su carta para la candidatura gubernamental.

Así, reconoció que la decisión es parte de que el partido haga valer su derecho a poner candidatos de la alianza.

“Totalmente. Nosotros estamos preparados en el PT para presentar propuestas en los 17 estados y en los 300 distritos. Lo que sí hemos declarado y hemos conversado con la presidenta de Morena es que nos vamos a acompañar para la elección en la Cámara de Diputados y en las 17 gubernaturas”, dijo la también integrante de mesa de elecciones del partido.

Donde no hay certeza de alianza sería en la elección de congresos locales.

“Tal vez lo que podría estar aún en el aire sería la elección a congresos locales que vamos a tener en todo el país, excepto en Coahuila, y la elección a alcaldías”.

Senadora del PT critica a David Monreal

Aunque afirmó que su aspiración no ha generado discrepancias con el senador morenista Saúl Monreal, quien perfila postularse a la gubernatura, sí lanzó una crítica hacia su hermano.

“¿Qué está sucediendo en Zacatecas? Hay un vacío de poder, esa es la verdad”, dijo sobre la entidad gobernada actualmente por David Monreal.

“Hay muchos hombres y mujeres que aspiran al interior de Morena. Es un proceso interno, y yo me atrevería a decirlo -de manera respetuosa- que se ha vuelto un tema hasta familiar. Nosotros no tenemos necesidad de confrontarnos con nuestros aliados”.

Al estar impedido Saúl Monreal a competir como candidato de Morena, ya que el partido prohibió la práctica del nepotismo, la entrevistada descartó que el PT pudiera abanderarlo para salvar esa prohibición.

“El Partido del Trabajo para el caso de Zacatecas y de todos los estados que hay proceso a gobernador no tiene vacantes. Nosotros necesitamos darles el respeto a nuestras compañeras y compañeros que han estado en la militancia desde hace mucho tiempo”, agregó.