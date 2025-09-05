Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 5 de septiembre: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia ‘mañanera’ de prensa de este viernes 5 de septiembre desde Palacio Nacional.

Se espera que la presidenta se refiera a varios temas de interés como el aparentemente rompimiento desde dentro del partido guinda por las inconformidades sobre la regla para evitar el nepotismo en los cargos públicos.

Saúl Monreal, hermano de David Monreal -actual gobernador de Zacatecas- se aferra a ser el candidato de Morena para la elección del 2027. Acusó una supuesta campaña en su contra para que supuestamente no sea el candidato.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 4 de septiembre?

El jueves 4 de septiembre, la mandataria federal ofreció mayores detalles sobre la reunión que sostuvo con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, lo que discutieron, el entendimiento que lograron y cómo se supone que van a cooperar los gobiernos.

Además, comentó que su gobierno considera aplicar aranceles a los productos de los países con lo que México no tiene un acuerdo comercial.

“Sí estamos considerando poner, pero como parte del Plan México que planteamos desde que entramos al gobierno, algunos impuestos arancelarios con los países con los que no tenemos tratado comercial. Entre ellos también se encuentra China, pero no es el único país”, comentó.