Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 4 de septiembre: Síguela aquí EN VIVO

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia ‘mañanera’ desde Palacio Nacional, este 4 de septiembre.

Se espera que la mandataria ofrezca detalles sobre la reunión a puerta cerrada con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos.

Luego de este encuentro, la presidenta Sheinbaum anunció que acordaron un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley bajo cuatro ejes

Reciprocidad

Respeto a la soberanía e integridad territorial

Responsabilidad compartida y diferenciada

Confianza mutua.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum 3 de septiembre?

Durante la conferencia del 3 de septiembre, la mandataria criticó la difusión de un contenido periodístico que aseguraba que los nuevos ministros de la Suprema Corte asistieron a un restaurante de Polanco a “celebrar” después de la toma de protesta.

A la par, Julio Verdegué, secretario de Agricultura, anunció que en próximos días se publicará en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una prohibición a 35 plaguicidas para su uso en México.

Por último, se presentó el Café del Bienestar, un producto elaborado por comunidades indígenas de Guerrero. María Luisa Albores González, directora general de Seguridad Alimentaria Mexicana, aseguró que ofrece 100 por ciento café en comparación con otros artículos.