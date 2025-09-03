‘Lorena’ evoluciona a huracán categoría 1 y provocará lluvias en 6 estados: ¿Dónde está HOY miércoles?

El ahora huracán 'Lorena' tocará tierra dos veces en México, según las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional.

El Pacífico Norte mexicano recibirá más lluvias durante este miércoles 3 de septiembre pues la tormenta tropical ‘Lorena’ evolucionó a huracán categoría 1, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó que el ciclón ‘Lorena’ avanza con dirección noroeste hacia la Península de Baja California a una velocidad de 24 kilómetros por hora y tiene rachas de viento de hasta 150 kilómetros por hora.

Por ahora, el centro del huracán ‘Lorena’ se ubica a 165 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, estado donde tocará tierra según las proyecciones preliminares.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el huracán ‘Lorena’?

El Meteorológico Nacional advirtió que el centro y sur de Baja California Sur, Sinaloa y el centro y sureste de Sonora tendrán lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros.

Otro estados afectados serán Baja California, Nayarit y Jalisco que experimentarán lluvias puntuales muy fuertes de hasta 75 milímetros. El Meteorológico Nacional advirtió a los automovilistas que las intensidad de las precipitaciones reducirá la visibilidad en autopistas y carreteras.

“Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas (...) podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos”, añadió la dependencia de la Conagua.

¿'Lorena’ tocará tierra en México como huracán?

La proyección de la Conagua indica que el huracán ‘Lorena’ se degradará a tormenta tropical justo antes de entrar a Baja California durante el mediodía del viernes 5 de septiembre.

Esta es la trayectoria que el huracán Lorena seguirá en los siguientes días: