¿Tormenta ‘Juliette’ será huracán? Esta es la trayectoria del ciclón que afecta Baja California Sur

La tormenta tropical “Juliette”, el décimo ciclón de la temporada, se formó la mañana de este martes en el océano Pacífico, frente a las costas de Baja California Sur, informó este lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Juliette” se ubica a 825 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur; además, avanza hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora (km/h).

Se prevé que “Juliette” provoque lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) durante la mañana del miércoles 27 de agosto en Baja California Sur.

¿'Juliette’ se convertirá el huracán?

Según el pronóstico meteorológico de Conagua, “Juliette” se mantendrá como tormenta tropical hasta el jueves 28 de agosto, y se acercará a Baja California Sur, pues se ubicará a 695 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia.

Sin embargo, podría debilitarse para la tarde del jueves hasta convertirse en un ciclón de baja presión cuando se ubique a 680 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia.

El viernes podría seguir su avance hacia el noroeste del estado y seguir como tormenta de baja presión, por lo que no llegará a evolucionar a un huracán que amenace las costas mexicanas.

Ante ello, el SMN pidió a la población extremar precauciones en las zonas del estado mencionado por oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en dicha entidad.

¿Cuántas tormentas habrá en el Pacífico mexicano?

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano, de los cuales entre cuatro y seis podrían ser de categoría 3, 4 e incluso 5. Hasta ahora se han formado ocho tormentas en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette” e “Ivo”.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.