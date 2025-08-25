Alcalde de Cuernavaca se disculpa por viaje a Las Vegas mientras Morelos sufría por lluvias: ‘Fue un error’

José Luis Urióstegui, alcalde de Cuernavaca, viajó con su esposa a Las Vegas pese a las lluvias intensas registradas en Morelos. (Ayuntamiento de Cuernavaca)

José Luis Urióstegui Salgado, alcalde de Cuernavaca, ofreció disculpas después de haber sido fotografiado en un centro comercial en Las Vegas, Nevada, en días hábiles y en medio de las tormentas que azotaron la capital de Morelos y que causaron daños a viviendas e inundaciones en calles de la ciudad.

Uriostegui Salgado reconoció que fue un error haber tomado varios días para realizar ese viaje aunque aseguró que no abandonó sus responsabilidades.

La fotografía que circuló en redes sociales captó al alcalde y a su esposa, presidenta del DIF Municipal, Luz María Zagal, en una área identificada como parte del Forum Mall del hotel Ceasars Palace.

Él con camisa clara y pantalón azul; ella en vestido verde y con una bolsa de compra de la marca Aritzia.

Aritzia, de acuerdo con el portal digital, es una innovadora casa de diseño y boutique de moda. Se lo considera como una marca de gama media.

Alcalde de Cuernavaca anuncia atención a afectados por lluvias

Urióstegui fue abordado por representantes de medios de comunicación la mañana de este lunes 25 de agosto al asistir a la conferencia de prensa encabezada por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, en la que se anunció la participación del ayuntamiento en los festejos patrios, entre ellos la ceremonia de El Grito de Independencia, en Palacio de Gobierno.

José Luis Urióstegui reconoció que realizó el viaje, pero que no abandonó la función. Al referirse a las personas afectas por las lluvias en los últimos días, dijo que está al pendiente y al frente de la atención por parte del ayuntamiento.

El alcalde indicó que cualquier persona puede ser ubicada en algún viaje y ocupar las imágenes con fines distintos; asimismo, señaló que una vez aclarado el asunto no le dará mayor importancia.

Urióstegui encabeza la administración municipal por segundo trienio consecutivo; su candidatura en la primera etapa fue del Partido Acción Nacional (PAN) y a partir de 2025 además se sumaron el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).