Lluvias ‘golpean’ Morelos: Provocan inundaciones, árboles caídos y un concierto cancelado

Las intensas lluvias registradas desde la noche del viernes y durante la madrugada de este sábado 23 de agosto provocaron afectaciones en viviendas, inundaciones en avenidas, caída de árboles y levantamiento de la carpeta asfáltica en varias calles de los municipios de Cuernavaca, Jiutepec y Emiliano Zapata, en Morelos.

La Cruz Roja informó sobre la evacuación de 28 personas en las colonias Joya del Agua, Centro, Lomas de Jiutepec, Maravillas, Calera Chica y El Pochotal, en Jiutepec, con apoyo del Grupo USAR (Urban Search and Rescue / Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas).

Se cancela concierto de MATUTE por inundaciones

Además, se ordenó la suspensión del concierto del grupo MATUTE en el recinto ferial de Acapantzingo, en Cuernavaca.

El público y los artistas fueron sorprendidos por la gran cantidad de agua que corrió desde las gradas y escaleras, hasta inundar el área del ruedo.

El espectáculo se desarrollaba con normalidad cuando la lluvia arreció y convirtió las escaleras y pasillos en arroyos que en pocos minutos inundaron el escenario del antiguo palenque. Los equipos quedaron encharcados en cuestión de minutos.

El empresario Federico Figueroa y el exdiputado Julio César Yáñez Moreno informaron, a través de redes sociales, que próximamente se dará a conocer una nueva fecha para la presentación y que los boletos físicos o digitales seguirán siendo válidos.

Inundaciones en Jiutepec y Emiliano Zapata por fuertes lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil reportó que se brindó apoyo en Jiutepec y Emiliano Zapata ante las diversas afectaciones provocadas por las lluvias recientes, mediante la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres.

En Jiutepec, el ayuntamiento dio a conocer daños en colonias como Unidad Habitacional La Joya, Maravillas de Axexentla, Las Moras 1 y 2, Lomas de Jiutepec, Unidad Fovissste y Vista Hermosa, donde se registraron calles y avenidas inundadas y, en algunos casos, viviendas anegadas.

Inundaciones afectan 45 viviendas en Cuernavaca

En Cuernavaca se reportaron al menos 45 viviendas afectadas en las colonias Antonio Barona, Bosques de Cuernavaca, Jacarandas de Ocotepec, Lomas de Cortés, Carolina, Base Tranquilidad, Miraval y Ampliación Lázaro Cárdenas.

También se registraron inundaciones en distintos puntos: Avenida Atlacomulco, colonia Del Lago; calle Independencia, en Acapantzingo; bajo el puente de la Autopista México-Acapulco, en Acapantzingo; calle 32, en Flores Magón; calle Las Granjas, Real a Sumiya; y Avenida del Ejido, en Acapantzingo.

El Ayuntamiento de Emiliano Zapata habilitó un albergue temporal en las oficinas del Sistema DIF municipal para atender y resguardar a las familias que lo requieran ante la contingencia.