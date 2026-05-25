Sinaloa: El infierno que Morena construyó y olvidó

“Al gobierno se le pide, no se le exige”, le contestó altaneramente Altagracia Gómez a Martha Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa, quien no ha dejado de pedir ayuda para su Estado, que está sobreviviendo al narcogobierno cuatrotero de Rocha Moya.

“Que Sinaloa no sea noticia nacional no significa que estemos viviendo en paz. En Sinaloa se sobrevive no se vive. La presidenta pide pruebas del narcogobierno de Rocha Moya, aquí estoy yo. A mí me levantó un convoy de 20 camionetas, con armas largas. No es fácil decirlo, pues me estoy jugando la vida. Morena no es un partido, es el cártel más mortal y terrorífico del mundo”, Paola Gárate, levantada en la narcoelección del 21 y hoy diputada local por el PRI.

“Piden pruebas, se la voy a poner fácil al secretario (García) Harfuch y no tienes que mandar a James Bond ni a Sherlock Holmes. Manda a una persona normalita a Culiacán, de día porque de noche es un pueblo fantasma, y que pregunte y listo, ¿cómo está Culiacán? ¿Qué pasó en la elección? ¿Qué ha oído de fulanito? Y te vas a sorprender”, Mario Zamora, excandidato a la gubernatura por la alianza PAN PRI y PRD.

“Más allá de lo que dice EU, lo dice el pueblo sinaloense y los periodistas, vamos, es vox populi. Con Rocha Moya, desde que comenzó la narcoguerra se han registrado 61 agresiones contra periodistas sinaloenses. Amenazas, lesiones, extorsiones y demás por decir la verdad. Es muy peligroso ponerle voz a quien no la tiene, a quienes ya no están, al centenar de infancias silenciadas”, Julio Brito, periodista desplazado por amenazas del crimen organizado.

“Es el gobernador más corrupto que hemos tenido, más cínico, más descarado, lo peor que le ha tocado a Sinaloa. Miles de muertos y desaparecidos. Quirino Ordaz pactó con Morena. Una de mis fuentes me dijo: “Yo fui el encargado de llevar maletas repletas de dinero del gobierno de Sinaloa a la campaña de Rocha Moya y además de mí hubo más”, Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa.

“Nunca habíamos vivido como hoy. Esa es una mentira que Morena nos quiere hacer creer. Ya vamos para 3 mil homicidios, casi 3 mil desaparecidos, 10 mil vehículos robados, 108 niños asesinados, 333 niños desaparecidos… de Rocha no sabemos nada, pero nuestra vida sigue siendo un infierno. Morena nos ha quitado todo, la estabilidad económica, la justicia, la seguridad y no podemos permitir que nos quiten la esperanza, debemos salir todos a votar”, Paloma Sánchez, senadora priista.

AMLO decía que Rocha era su hermano. “Toda mi confianza para Rocha Moya”, repetía. Sheinbaum lo apoyó y mientras pedía pruebas y lo protegía, dos de los 10 acusados se entregaron en Estados Unidos.

Las pruebas ahí están. El estado de Sinaloa ha sido un infierno para sus habitantes. En la narcoelección les levantaron a la oposición 200 operadores y Mario Zamora, al minuto uno de reconocer que había perdido, pidió que soltaran a su gente, a los levantados. Nadie, ningún abogado quería firmar la impugnación por miedo. El Mayo, al día siguiente de aparecer en EU, dijo que a él lo convocaron a una reunión con Melesio Cuén y Rocha Moya, en la cual fue asesinado Melesio y luego la fiscalía estatal armó un montaje.

Hoy hay un toque de queda autoimpuesto. De acuerdo con el INEGI 9 de cada 10 ciudadanos de Culiacán, la capital, dicen vivir con miedo. A los sinaloenses les robaron, les secuestraron su vida cotidiana. Los niños en Sinaloa aprenden el protocolo de cómo tirarse en caso de una balacera. Más de 40 mil delitos de los cuales 92% sigue impune.

De nada de esto Sheinbaum habla.

Hoy hay 5 mil empresas menos, con 11 mil registros patronales menos, con 20 mil empleos menos, son cifras que el gobierno federal tiene y no está haciendo nada para el rescate económico de Sinaloa. Pero les cobran puntualmente todos los impuestos. Hay empresarios que han tenido que volverse a la informalidad porque o pagaban impuestos o pagan sueldos.

Sinaloa vivía del campo que la ‘4T’ abandonó. De la pesca, sector también muy golpeado, pues por las políticas públicas de la ‘4T’ les quitaron todos los apoyos. La inseguridad es rampante por lo que el turismo también está sufriendo las consecuencias con ocupaciones que, en el mejor momento, suman en Mazatlán 70%. Las plazas y los bulevares son un cementerio; está abierto 40% de los comercios.

70 mil millones de pesos es el daño económico acumulado.

Si lo que leyeron los dejó helados, les cuento que en Sinaloa también hay escasez de médicos, quienes han huido por el miedo de ser levantados, pues en momentos de violencia vienen por ellos para que atiendan a los heridos.

En Sinaloa todos tienen miedo. Desde que se fue Rocha no ha cambiado nada: hay 85 homicidios, 100 vehículos robados y 42 desaparecidos.

Hay que decirlo a pesar de que Sinaloa es el infierno que Morena construyó y olvidó, los sinaloenses no se doblan y seguirán sacando la casta.

Los sinaloenses no son narcosinaloenses como su narcogobierno, ellos son agricultores, empresarios, son divertidos, bailadores, leales, gente buena y trabajadora y muy echados pa’ delante.

Quirino Ordaz, por vergüenza y pudor, renuncia a la embajada que te regaló Morena por traicionar a los sinaloenses, nadie ha olvidado que tú, el día de la elección, pediste a la oposición darle vuelta a la página y hoy sigues operando en el estado del brazo de Ricardo Madrid, del Partido Verde, cómplice de todos los delitos y atropellos de Morena y el crimen organizado.

“Dijo Rocha Moya, al ser acusado en EU, que era un ataque al movimiento”. “Voy yo y vamos todos, AMLO, Morena, Sheinbaum. Me están acusando a mí, pero ustedes también están en la polla. Díaz Vega, el secretario de Finanzas y tesorero, le entregaba maletas de dinero a los hijos de AMLO. Hay pánico en palenque y Palacio Nacional, porque tarde o temprano todo saldrá”, Juan Manuel Partida, periodista.

El que nada debe, nada teme. Pero como decía la abuela de Mario Zamora, toma chocolate, paga lo que debes.

La única ruta para que Sinaloa salga es que toda la oposición se una para 2027 ¿Jorge Romero, en serio antepondrás intereses partidarios? A Máynez ni que decirle, pues sabemos que MC es comparsa de Morena, el Verde y el PT.

Los sinaloenses jamás olvidarán si la oposición no fue capaz de juntarse para defenderlos; claro, ustedes no viven aquí, verdad Altagracia Gómez.