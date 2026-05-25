Vender y comprar autos ya no es lo mismo

Los unicornios mexicanos han contribuido a cambiar la percepción no sólo de que el cambio tecnológico bien aplicado impulsa los negocios, y sobre todo los ingresos para los que confían en esos proyectos. Desde luego que todos han tenido que enfrentar obstáculos y la prueba está en que ninguno de los grandes unicornios mexicanos ha desaparecido. Siguen ahí, operando, ajustando estructuras, recortando excesos y entendiendo que el verdadero reto comienza cuando el mercado deja de aplaudir únicamente el crecimiento acelerado.

Y en esa narrativa, Kavak se convirtió quizá en el caso más visible —y también más incómodo para sus críticos— de resiliencia empresarial.

Carlos García Ottati (Ilustración de Laura Mancilla)

La empresa fundada por Carlos y Loreanne García Ottati pasó de ser el símbolo perfecto del boom tecnológico latinoamericano a convertirse en blanco favorito de cuestionamientos: si el modelo era demasiado agresivo, si tenían un crecimiento insostenible, qué si el mercado de autos seminuevos no daba para tanto. Pero ahí sigue.

La recaudación de 427 millones de dólares en sus rondas Serie F no es menor en un entorno donde el capital dejó de financiar promesas vacías. Hoy los fondos revisan caja, eficiencia operativa y capacidad de ejecución con una lupa mucho más severa y Kavak logró atraer recursos y es una buena noticia, en el entorno actual.

El punto interesante es que mientras Kavak intenta consolidar su nueva etapa, el mercado también comienza a moverse con nuevos jugadores que aprendieron de sus aciertos… y de sus errores.

Ahí aparece Wahu, una plataforma que entra al negocio de compra y venta de autos usados con una propuesta más afinada, menos estridente y que gana terreno; si bien no busca ni tiene la intención de competir con el gigante tecnológico en esa materia, está logrando atraer la confianza de clientes en todos los segmentos, principalmente la verificación de los autos para el que vende y compra ha hecho un punto de diferencia importante al elegir en qué plataforma operar.

Rodrigo de la Piedra (Ilustración de Laura Mancilla)

La seguridad en los procesos es clave. Ahí la empresa fundada por Rodrigo de la Piedra, director de Wahu, y Andrés de la Piedra, cofundador y director de operaciones ha logrado entender y, sobre todo, adaptarse a lo que están buscando los mexicanos, por eso incluyeron productos como el leasing.

También, si bien no es el mismo modelo de negocio, si utilizan la tecnología y dan la seguridad a vendedores y compradores es BBVA AutoMarket que lleva Luis Vega. Con un año de operar la plataforma de compra y venta de autos usados entre particulares con el respaldo en las transacciones de una institución financiera, ha crecido significativamente y gana terreno en materia de confiabilidad.

La competencia entre la compra y venta es interesante, ya que eso no necesariamente debilita a Kavak. Al contrario, la competencia suele ser la mejor prueba de que un mercado sí tiene potencial.

Porque si algo demostró Kavak es que en México existía espacio para transformar un sector históricamente informal, desconfiado y lleno de fricciones como el de los autos seminuevos y es que no hay que olvidar que cambió hábitos de consumo, profesionalizó parte del mercado y obligó incluso a agencias tradicionales a replantear su experiencia de compra.

Ahora viene la parte más compleja: demostrar que el negocio puede ser rentable de manera sostenida mientras surgen jugadores que quieren capturar una parte del camino ya pavimentado. Y quizá ahí está la verdadera madurez del ecosistema tecnológico mexicano y en donde los consumidores salen ganando.

Grupo Hidrosina, por la expansión

William Karam (Ilustración de Laura Mancilla)

En el sector energético hay rumores que no nacen de la nada, y el que hoy comienza a tomar fuerza apunta a un posible movimiento relevante en el mercado gasolinero: Grupo Hidrosina, de William Karam, estaría interesado en quedarse con las operaciones de BP en México. Aunque nadie lo confirma de manera oficial, en la industria ya se leen señales de una nueva etapa de consolidación, en donde el grupo mexicano busca expandirse y crecer y eso puede ser, nos dicen, vía la adquisición de la firma británica.

No sería un movimiento menor. BP logró posicionarse con rapidez tras la apertura del mercado, pero el entorno cambió. Hoy ya no basta con tener estaciones visibles o una marca internacional; ahora pesan más la logística, la capacidad financiera y el músculo operativo para resistir márgenes cada vez más apretados.

Y justo ahí Hidrosina ha venido construyendo terreno. La empresa mexicana lleva tiempo apostando fuerte en expansión y distribución. Si el rumor termina por concretarse, sería otra señal de que el negocio gasolinero entra en una fase donde sobrevivir dependerá, más que nunca, del tamaño y de la visión de negocios que tengan, y es donde el grupo mexicano ha logrado sentar un precedente positivo en su segmento. Pronto sabremos el desenlace

Aeropuerto de Tepic en la competencia

La apuesta por convertir al Aeropuerto Internacional de Tepic–Riviera Nayarit (TPQ) en una nueva puerta de entrada turística y de negocios para el Pacífico mexicano dejó de ser solamente un proyecto de infraestructura.

Miguel Ángel Navarro (Ilustración de Laura Mancilla)

Hace unos días Aeropuertos Mexicanos (AME), que lleva Javier García Bejos, reunió a hoteleros y autoridades de turismo de Nayarit para sumar esfuerzos para la promoción de este proyecto. Ahí estuvieron hoteleros encabezados por Gabriel Palacio, CEO de EON Hospitality Group; todos coincidieron en la necesidad de involucrarse directamente en la promoción del destino junto con el gobierno estatal encabezado por Miguel Ángel Navarro Quintero y de la Secretaría de Turismo de Nayarit.

Y es que el nuevo aeropuerto no puede crecer solo, ya que necesita pasajeros, rutas, ocupación hotelera y promoción internacional coordinada, por lo que están desde ahora preparándose para tener listo en octubre de este año.

Ahí se trasladarán las operaciones de las aerolíneas de Estados Unidos y Canadá: United, Westjet, Alaska, Air Canadá, y las nacionales: Viva, Aeroméxico y Volaris-. El próximo 4 de junio, AME organizará un encuentro más que reunirá a los hoteleros con las aerolíneas, y será encabezado por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Carlos Slim, la tradicionalconferencia del año

La tradicional conferencia de prensa de Carlos Slim Helú llega este año en un momento especialmente relevante. Ocurre después de dos movimientos recientes en la calificación que volvieron a poner bajo la lupa el entorno económico y financiero del país y que son temas en que el país ha tenido recortes en sus expectativas de crecimiento y desde luego, que tenemos un Mundial en la puerta.

Será el próximo martes cuando nuevamente aborde todos los temas, y es que si algo tiene el ingeniero es que responde a todo, explica a detalle y da nota.

Y es que más allá de los números de sus empresas, el mercado estará atento al mensaje que Slim envíe sobre inversión, confianza y crecimiento. No será extraño que surjan preguntas sobre el impacto de la volatilidad global, la relación con Estados Unidos y el ritmo de la economía mexicana. También se espera una lectura sobre telecomunicaciones, Pemex, infraestructura y banca, sectores donde el empresario mantiene un peso determinante. La conferencia, como cada año, promete marcar agenda.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.