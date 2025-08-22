Nuevo temporal de lluvias ‘acecha’ México: ¿Cuándo empieza y qué zonas serán afectadas?

Para este fin de semana se espera que en gran parte del territorio nacional se registren lluvias fuertes a muy fuertes. (Crédito: Cuartoscuro)

‘¿Vamos sacando la lancha?’ Gran parte del territorio nacional se verá afectado durante este fin de semana por un nuevo temporal de lluvia que traerá precipitaciones fuertes a muy fuertes, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A partir de este fin de semana, las condiciones climáticas favorecerán la presencia de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Este fenómeno será provocado por el monzón mexicano, canales de baja presión, una vaguada en altura y el desplazamiento de la onda tropical número 24. Las lluvias previstas podrían provocar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, encharcamientos e inundaciones.

¿Qué regiones y estados se verán afectados por el temporal de lluvias?

El temporal se extenderá hasta el 25 de agosto y provocará afectaciones en diversas regiones del país. Un canal de baja presión sobre la Mesa Norte y la Mesa Central, en interacción con una vaguada en altura que se extiende desde el noreste hasta el occidente, generará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México y zonas aledañas.

Por su parte, la onda tropical número 24 se combinará con un canal de baja presión en el sureste del país y provocará lluvias fuertes a muy fuertes en la Península de Yucatán, así como precipitaciones puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Distribución de lluvias por regiones:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Chiapas, Oaxaca .

Chiapas, . Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sinaloa, Nayarit, Jalisco , Colima, Michoacán, Guerrero , Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz.

Sinaloa, Nayarit, , Colima, Michoacán, , Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Campeche.

Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos: Baja California, Baja California Sur, Querétaro, Yucatán y Quintana Roo.

¿Qué riesgos representa este temporal de lluvias?

Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones en zonas vulnerables, caída de árboles y daños en infraestructura urbana. También recomiendan tomar precauciones para reducir riesgos durante este periodo.

Recomendaciones de protección civil: