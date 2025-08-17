‘Netflix and chill’ esta semana: Monzón y ciclón amenazan México, ¿qué estados tendrán lluvias?

Las lluvias continuarán esta semana por el monzón mexicano y ciclón que amenazan al país (Foto:ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

El monzón mexicano, en interacción con un sistema de baja presión y divergencia atmosférica, generará condiciones climáticas severas en varios estados de México.

Las lluvias fuertes a muy fuertes se registrarán en las entidades del norte, occidente y sureste del país.

Granizo y tormentas eléctricas se registrarán esta semana

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit son las entidades más afectadas por chubascos intensos, acompañados de tormentas eléctricas y posibles caídas de granizo.

Esta situación será consecuencia de la interacción del monzón con una vaguada en altura, lo que provocará inestabilidad atmosférica en diversas zonas.

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán.

Uno de los fenómenos más preocupantes es la llegada de la onda tropical número 23, que se desplaza hacia las costas de Oaxaca y Guerrero, dejando lluvias torrenciales y descargas eléctricas a su paso.

A su vez, un segundo canal de baja presión sobre el sureste del país, combinado con la vaguada monzónica sobre el Golfo de Tehuantepec, generará lluvias intensas en Chiapas y la península de Yucatán.

Las autoridades emitieron alertas para varias entidades debido al riesgo de inundaciones y deslaves, causados por el incremento en los niveles de ríos y arroyos. La caída de granizo y las tormentas eléctricas también representarán un peligro para la población, aumentando el riesgo de daños materiales.

Mientras tanto, las autoridades meteorológicas mantienen un monitoreo constante de la situación, especialmente en los estados de Chiapas, Veracruz, Jalisco y otras zonas vulnerables, ante la posibilidad de más lluvias intensas.

¿En qué estados hará calor en México?

Además de las lluvias, en México se registrarán altas temperaturas. Zonas del noroeste y norte del país, como Baja California y Sonora, experimentarán máximas superiores a los 45°C. Otras regiones del Pacífico y Golfo de México alcanzarán temperaturas extremas de hasta 40°C.