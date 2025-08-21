Se va a caer el cielo: Prevén intensas lluvias en CDMX y Edomex HOY; advierten afectaciones en el AICM

En las próximas horas la CDMX se enfrentará una jornada de intensas lluvias; el AICM advierte posibles afectaciones en las operaciones. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La Ciudad de México enfrentará una jornada de lluvias intensas que provocarán encharcamientos y posibles afectaciones en el servicio del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, como ocurrió en dos ocasiones anteriores.

Desde muy temprano, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital informó que se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en varios puntos de la ciudad.

Según el reporte, los chubascos podrían iniciar a partir de las 15:00 horas y mantenerse hasta la medianoche de este jueves 21 de agosto. Desde el día anterior, las lluvias ya provocaron afectaciones por encharcamientos en distintas zonas.

Las tormentas al interior del país se ven favorecidas por condiciones climatológicas como el monzón mexicano, canales de baja presión y aire húmedo proveniente del océano Pacífico y del golfo de México, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante la noche del 20 de agosto y la madrugada del 21 se registraron chubascos que generaron encharcamientos y afectaron el servicio del Metro. Para el resto del día, el clima podría empeorar.

¿Se suspenderán vuelos por las lluvias en el AICM este jueves 21 de agosto?

La semana pasada, las intensas lluvias que se registraron en la capital expusieron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que suspendió sus actividades durante dos días consecutivos.

La base aérea canceló despegues y aterrizajes; algunos vuelos fueron desviados y miles de pasajeros quedaron varados en las terminales hasta que las aerolíneas y el clima permitieron retomar los servicios.

Para este jueves 21 de agosto, la administración del AICM emitió un comunicado para advertir a los pasajeros sobre la alta probabilidad de lluvias que podrían afectar las operaciones, aunque no existe confirmación sobre cancelación de vuelos.

“Los reportes meteorológicos para este jueves indican alta probabilidad de lluvias, lo que podría afectar las operaciones aéreas. Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos anticipar tu llegada al aeropuerto”, informó el AICM.

Hasta el momento, el aeropuerto opera con normalidad. Sin embargo, se recomienda consultar el estatus de los vuelos directamente con las aerolíneas, debido a las condiciones meteorológicas que podrían presentarse durante el resto del día.

Infraestructura y basura, factores clave en las afectaciones por las lluvias

La capital del país enfrenta complicaciones no solo por las condiciones climatológicas extraordinarias, sino también por la falta de infraestructura moderna y la acumulación de basura en coladeras, lo que impide el flujo adecuado del agua.

Además, en las calles incrementaron los baches sobre el asfalto que impide una libre circulación y afecta a los automovilistas.