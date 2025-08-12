Pasó otra vez: AICM suspende operaciones por lluvia ¿Cómo saber el estado de tu vuelo?

Lluvias paralizaron las operaciones en el AICM durante la madrugada de este martes 12 de agosto. [Fotografía. Cuartoscuro]

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México volvieron a dejar sin operaciones al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por poco más de cuatro horas.

La madrugada de este martes, la tormenta que se registró en algunos puntos de la capital del país, obligó a suspender los despegues y aterrizajes del AICM, desde las 2:13 horas, condición que no fue actualizada hasta las 6:30 horas.

“Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente”, se lee en el comunicado emitido por las autoridades del aeropuerto.

Para intentar reactivar las actividades, se realizaron trabajos para el desalojo de aguas pluviales que provocaron encharcamientos en las áreas operativas, sin que se ofrezca información sobre el avance y posible restablecimiento de los servicios.

Aproximadamente a las 6:35 horas, el AICM ya había retomado sus operaciones con el despegue de la aeronave de United con dirección a Houston, Texas.

Con este suman dos días en menos de una semana que las fuertes lluvias provocan estragos en las operaciones del AICM y afecta a cientos de personas que tienen vuelos programados.

La noche del domingo 10 de agosto y la madrugada del 11, el AICM suspendió sus operaciones por las fuertes lluvias. Esto provocó que aproximadamente 70 vuelos con destino al AICM fueran desviados a otras terminales aéreas por el cierre temporal, según FlightRadar24, el servicio de rastreo de vuelos.

Sin embargo, las afectaciones se extendieron dentro de la terminal 1 y 2, donde se registraron encharcamientos. Una de las áreas más afectadas por la filtración de agua fue la zona de recepción de maletas de la terminal 2, donde el personal de limpieza trabajó para retirar el agua acumulada.

¿Dónde consultar el estado de mi vuelo en el AICM?

Evidentemente, las lluvias provocaron retrasos y posiblemente cancelaciones de vuelos que estaban programados durante las horas que duró la suspensión temporal de las operaciones.

Para ello, la administración del AICM ofrece una extensión para conocer el estatus de los vuelos a través de una página web. Donde tendrán que ingresar el número del vuelo, si es salida o llegada.

Varios de los vuelos de llegada que estaban programados que aterrizaran después de las 2:00 horas se encuentran en estatus de demorado, lo mismo con algunos vuelos dentro y fuera del país.