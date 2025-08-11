AICM reanuda vuelos tras tormenta en CDMX: ¿Cuántos pasajeros fueron afectados?

Las operaciones en la pista derecha 05-derecha-23 izquierda fueron reanudadas hasta las 6 de la mañana de este lunes 11 de agosto.

104 vuelos fueron afectados debido al cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ocasionado por las torrenciales lluvias durante la tarde del domingo 10 de agosto, informaron las autoridades.

Tras un cierre de casi cuatro horas, a partir de las 8 de la noche del 10 de agosto, se tuvieron que desviar, cancelar y retrasar más de un centenar de operaciones.

El AICM suspendió las operaciones derivado de reportes de escasa visibilidad y ante los encharcamientos generados por la lluvia, con el fin de no comprometer la seguridad operacional.

“La intensidad de la atípica tormenta en la Ciudad de México originó que diversas áreas de los edificios terminales también se vieran afectadas, colapsando el sistema de drenajes pluviales, no obstante que algunos espacios habían concluido trabajos de mantenimiento en 2024 y a principios de este año”, agregó el AICM.

Para atender los encharcamientos, tanto en la zona aeronáutica como en las edificaciones y vialidades del perímetro aeroportuario, se pusieron en operación motobombas, a fin de asegurar condiciones óptimas en las pistas, rodajes y plataformas.

¿Cuántos viajeros fueron afectados por el cierre del AICM?

La suspensión de operaciones afectó a 14 mil 892 pasajeros debido al desvío de vuelos a aeropuertos alternos al colapsado AICM.

Los vuelos en la pista 05 izquierda-23 derecha se reanudaron a las 00:05 horas de este lunes 11 de agosto, mientras que la pista derecha 05-derecha-23 izquierda fue reactivada hasta las 6:00 horas.

El aeropuerto capitalino recomendó a las personas pasajeras afectadas, contactar a su aerolínea para conocer el estatus de los vuelos. Para conocer qué vuelos están retrasados o cancelados puedes consultar la página oficial del AICM.

Terminales del AICM se inundan tras fuertes lluvias

Videos publicados en redes sociales mostraron encharcamientos que afectaron tanto a la terminal 1como a la terminal 2 tras las lluvias del domingo 10 de agosto.

Una de las áreas afectadas por la filtración de agua de lluvia fue la zona de recepción de maletas de la terminal 2, que quedó completamente anegada.