Se cae el cielo en CDMX: Activan alerta máxima por lluvias y granizo este domingo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas púrpura y roja para siete alcaldías de la CDMX ante las intensas lluvias. [Fotografía. Especial]

¿Habrá otro sismo provocado por los rayos en la CDMX? El ‘aguacero’ volvió a desatarse en la Ciudad de México, donde las autoridades de Protección Civil activaron nuevamente la alerta máxima debido a las intensas lluvias que se prevé se prolonguen hasta la noche de este domingo 10 de agosto.

Recientemente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX reactivó la alerta púrpura para la alcaldía Cuauhtémoc, donde ya se reportan inundaciones, principalmente en el Centro Histórico.

Asimismo, el gobierno capitalino activó la alerta roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Iztacalco, Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, donde se esperan fuertes precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros.

En el caso de las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, se activó la alerta amarilla. La alerta de Protección Civil fue emitida alrededor de las 19:00 horas y se prevé que las lluvias continúen hasta las 22:00 de este domingo.

Las autoridades también informaron sobre la presencia de rayos en la capital del país, especialmente en las zonas norte, centro y oriente, por lo que recomendaron suspender las actividades al aire libre y evitar refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas.

¿En dónde se registran inundaciones en la CDMX este domingo?

Como si se tratara de la gran inundación de 1951, el C5 de la CDMX informó que los servicios de emergencia se aproximan para brindar apoyo ante encharcamientos e inundaciones en el Centro Histórico, donde vialidades como República del Salvador y Correo Mayor resultaron afectadas.

Las autoridades también reportaron un encharcamiento en Eje 1 Norte y Peralvillo, en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc, donde el agua llegó a alcanzar hasta 15 centímetros de altura.

Asimismo, las autoridades indicaron que ya trabajan para atender los encharcamientos registrados en las calles San Bartolo Naucalpan y Río Paraná, en la colonia Argentina Poniente, alcaldía Miguel Hidalgo.

Las imágenes del C5 también muestran inundaciones sobre calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Jesús Galindo y Villa, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza. En el lugar se aprecia que una tienda 3B resultó afectada por la inundación en esa zona.

El gobierno de la CDMX informó sobre afectaciones en la avenida Ermita y San Lorenzo, en la colonia Plan de Iguala de la alcaldía Iztapalapa, donde el agua alcanzó una altura de 45 centímetros y una camioneta quedó varada junto a un puente vehicular.

La Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX activó acciones del Operativo Tlaloque 2025 para apoyar a los automovilistas y motociclistas afectados en las principales vialidades inundadas por las lluvias, como Viaducto y Circuito Interior, en la colonia Granjas México.