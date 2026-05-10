Sicarios levantan a Nabor Sánchez, ex alcalde de Veracruz; se retiró de la política desde 2004

El ex alcalde de Tlaquilpa, Nabor Sánchez Salas, fue levantado por hombres armados. Autoridades impletaron un operativo para su búsqueda.

El exalcalde de Tlaquilpa, de la zona centro del estado de Veracruz, Nabor Sánchez Salas, fue “levantado” por parte de sujetos armados, la noche de este sábado 9 de mayo.

Los hechos ocurrieron en el municipio San Andrés Tenejapan en la carretera federal Córdoba- Zongolica, ubicada también en la zona centro de la entidad y en la región serrana, lo que ha originado un importante operativo por parte de autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con el reporte, el exalcalde viajaba en una unidad particular, cuando sujetos armados le cerraron el paso a bordo de otros vehículos.

En ese momento, los sujetos bajaron con amenazas a Sánchez Salas del vehículo, para después subirlo a otra unidad y llevárselo con rumbo desconocido tanto a él como a su camioneta.

Tras el reporte, las corporaciones de emergencia realizaron un operativo para intentar localizar al exalcalde, sin que hasta ahora exista ningún resultado o se haya reportado que Sánchez Salas haya sido localizado.

¿Quién es Sánchez Salas, ex alcalde de Tlaquilpa?

Sánchez Salas fue alcalde de Tlaquilpa entre 2001 y 2004 por el ahora extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD). Desde entonces no estuvo involucrado en actividades políticas.

Actualmente el exalcalde se dedicaba a actividades comerciales en la región, con sus negocios, principalmente en el sector ferretero.

Este hecho generó una fuerte preocupación entre la población de la región de Zongolica, quienes dijeron estar en zozobra ante la inseguridad constante que se vive en la región y pidieron las acciones necesarias para la localización del exalcalde.

Hasta el momento ni el Gobierno del Estado, Fiscalía General del Estado, ni autoridades municipales se han pronunciado respecto a esta privación de la libertad ni brindado información al respecto de las operaciones que se han implementado.