Rayadas vs. Pachuca HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO semifinal de vuelta en Liga MX Femenil?

Se define al último finalista de la Liga MX Femenil (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Rayadas, Pachuca, Liga MX, Shutterstock).

Rayadas de Monterrey y Pachuca definen al rival de América en la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX Femeni, luego de que las ‘Tuzas’ tomaran ventaja en el partido de ida con un triunfo de 2-0 en el Estadio Hidalgo.

El equipo dirigido por el ‘Rambo’ Torres llegará al compromiso de vuelta con ventaja gracias a las anotaciones de Aline Gomes y Charlyn Corral, mientras que Monterrey buscará aprovechar su posición en la tabla y la localía para remontar la serie y avanzar a la disputa por el título.

Rayadas vs. Pachuca en la Liguilla: Fecha, horario, sede y transmisión de cuartos de final de vuelta

El partido de vuelta entre Rayadas Monterrey y Pachuca se disputa este domingo 10 de mayo, encuentro en el que se conocerá a la segunda finalista del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Pachuca llega con ventaja de dos goles tras imponerse en la ida en la ‘Bella Airosa’, resultado que obliga a Monterrey a buscar la remontada en casa.

Partido: Rayadas Monterrey vs. Pachuca

Rayadas Monterrey vs. Pachuca Instancia: Semifinal de vuelta Clausura 2026, Liga MX Femenil

Semifinal de vuelta Clausura 2026, Liga MX Femenil Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026

Domingo 10 de mayo de 2026 Sede: Estadio BBVA, Monterrey

Estadio BBVA, Monterrey Transmisión: Señal oficial de Liga MX Femenil en YouTube y ViX

A Monterrey le basta ganar por diferencia de dos goles para avanzar a la final debido a su mejor posición en la tabla general, ya que Rayadas terminó en el segundo lugar de la fase regular y Pachuca en el cuarto sitio.

Las ‘Tuzas’, por su parte, avanzarán con cualquier empate en el marcador global o incluso con una derrota por un gol.

¿Cómo llegan Rayadas y Pachuca al partido de vuelta de la Liga MX?

La semifinal de ida dejó a Pachuca con ventaja luego de un partido en el que logró capitalizar sus oportunidades frente al arco y controlar distintos lapsos del encuentro.

Las ‘Diosas del Viento’ abrieron el marcador con un disparo de larga distancia de Aline Gomes, quien encontró espacio fuera del área para vencer a la guardameta regiomontana y colocar el 1-0. La anotación llegó al minuto 11 tras una asistencia de Paola García.

Monterrey intentó responder con aproximaciones de la española Lucía García y de Christina Burkenroad, pero la portera Esthefanny Barreras evitó el empate.

El segundo tanto cayó al minuto 76, nuevamente con participación de Gomes. La brasileña apareció por el sector derecho y filtró un pase para que Charlyn Corral definiera el 2-0 definitivo.

Monterrey llegará al compromiso de vuelta con la necesidad de asumir la iniciativa ofensiva desde los primeros minutos. Rayadas buscará aprovechar la localía y el criterio de desempate por posición en la tabla para intentar remontar la serie.

Pachuca intentará administrar la ventaja conseguida en Hidalgo y sostener el orden defensivo mostrado durante gran parte del primer partido.

El ganador de esta llave enfrentará al América en la final del Clausura 2026. Las ‘Águilas’ sellaron su clasificación tras superar a Toluca con marcador global de 11-4.

En el duelo de vuelta disputado en Ciudad de México, América venció 4-3 a Toluca con goles de Gabriela García, Irene Guerrero, Aylin Aviléz y Alexa Soto.

La francesa Faustine Robert anotó los tres tantos de Toluca, aunque el resultado no fue suficiente para revertir la goleada de la ida.

Todos los partidos de cuartos de final de la Liga MX

Así marchan de momento los partidos de semifinales de la Liga MX Femenil:

El América espera rival para la serie por el campeonato, mientras Rayadas y Pachuca definirán el último boleto disponible a la final del Clausura 2026.

Con información de EFE.