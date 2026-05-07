Liga MX Femenil Rayadas vs. Pachuca EN VIVO HOY: ¿A qué hora ver la semifinal de ida del Clausura 2026?

Pachuca enfrenta a Rayadas Monterrey en la semifinal del Clausura 2026. (Fotos: IA Gemini / Liga MX Femenil).

La Liga MX Femenil arranca las semifinales del Clausura 2026. Este jueves, Pachuca Femenil recibe a Rayadas de Monterrey en el Estadio Hidalgo, en una serie que enfrenta a uno de los equipos más efectivos al ataque contra la mejor defensa del torneo.

Las Tuzas llegan después de eliminar a Chivas en cuartos de final, mientras que Monterrey avanzó tras imponerse con autoridad a Cruz Azul. El encuentro reúne a figuras como Charlyn Corral, Andrea Pereira, Lucía García y Marcela Restrepo, en una eliminatoria que define a uno de los clubes finalistas del campeonato.

Pachuca vs. Rayadas Monterrey en la Liguilla Femenil: Fecha, horario y sede de la semifinal de ida

El partido de ida entre Pachuca Femenil y Rayadas Monterrey se disputa este jueves 7 de mayo:

Fecha: Jueves 7 de mayo de 2026

Jueves 7 de mayo de 2026 Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

19:00 horas, tiempo del centro de México Sede: Estadio Hidalgo

Estadio Hidalgo Transmisión: Streaming

El encuentro de vuelta se jugará el domingo 10 de mayo de 2026 a las 18:15 horas en el Estadio BBVA, casa de Rayadas Monterrey. La serie se define por marcador global y, en caso de empate tras los 180 minutos, Monterrey avanzaría a la final por haber terminado en mejor posición en la tabla general.

¿Cómo llegan Pachuca y Rayadas Monterrey a semifinales?

Pachuca alcanzó las semifinales después de remontar su serie ante Chivas. Las Tuzas ganaron 2-0 en el partido de vuelta disputado en casa y sellaron su clasificación con marcador global de 3-2.

Las anotaciones de Natalia Mauleón y Charlyn Corral permitieron al conjunto hidalguense revertir el resultado adverso en cuartos de final de ida de la Liga MX Femenil. Además, Pachuca ha mantenido fortaleza como local durante el torneo, con registro de siete victorias, un empate y una derrota en casa en lo que va del año.

El equipo cuenta con referentes como la defensa Andrea Pereira y la delantera Charlyn Corral, quien terminó como una de las futbolistas más determinantes del campeonato.

Pachuca cerró la fase regular con 46 goles anotados (14 de ellos de Corral), la cifra más alta del Clausura 2026.

En tanto, Rayadas avanzó tras eliminar a Cruz Azul con global de 5-1. En el partido de vuelta, Monterrey goleó 4-0 con triplete de la española Lucía García y un gol de la colombiana Marcela Restrepo.

Monterrey está en semifinales de la Liga MX Femenil. (EFE/ Miguel Sierra). (Miguel Sierra/EFE)

Dirigido por la francesa Amandine Miquel, Monterrey terminó la fase regular en el segundo lugar de la clasificación y registró la mejor defensa del campeonato. En los cuartos de final solo permitió un gol ante Cruz Azul.

La serie enfrenta dos estilos distintos: Pachuca llega como el equipo más efectivo al ataque y Rayadas como el club con la zaga más sólida del torneo.

Todos los partidos de semifinales de la Liga MX Femenil

América llegó a semifinales tras eliminar a Juárez con marcador global de 4-3. En la vuelta, Irene Guerrero anotó un doblete, incluido el gol decisivo en tiempo agregado, mientras que Scarlett Camberos también marcó para las azulcremas.

Toluca protagonizó la sorpresa de los cuartos de final al eliminar al campeón Tigres con global de 4-2. Las Diablas ganaron ambos encuentros por marcador de 2-1 y avanzaron con anotaciones de Diana Guatemala y la francesa Faustine Robert.

El conjunto escarlata ahora enfrentará al América, equipo que ha disputado cuatro de las últimas cinco finales de la Liga MX Femenil.

Con información de EFE.