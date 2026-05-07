No quiere ‘regaño’ de Trump: Esteban Moctezuma niega reunión con demócratas sobre petróleo a Cuba

Esteban Moctezuma dejará su posición como embajador de México en EU una vez su reemplazo haya sido aprobado por la administración de Trump.

Esteban Moctezuma, aún embajador de México en EU, rechazó contactos con la congresista demócrata Pramila Jayapal, quien afirmó que platicó con cancilleres sobre el envío de petróleo a Cuba.

“Para el registro: Aunque me reúno regularmente con miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos, nunca he conocido ni hablado con la congresista Pramila Jayapal”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

La congresista demócrata declaró haber tenido conversaciones con representantes diplomáticos, incluido el de México, para reactivar los envíos de crudo que fueron interrumpidos por la amenaza de aranceles del presidente Donald Trump.

Pramila Jayapal afirmó que la reunión ocurrió durante la visita oficial que hizo junto con el congresista Jonathan Jackson, de Illinois, a Cuba durante la primera semana de abril, y ahí mantuvo contacto con los embajadores de México y Brasil.

A inicios de enero, Pemex dejó de enviar petróleo al gobierno de Miguel Díaz-Canel, ante la posibilidad de que Trump impusiera un nuevo arancel a México por el comercio de crudo con Cuba; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las ventas que se hicieron fue una decisión soberana.

¿Qué ayuda envía México a Cuba?

Si bien los cargamentos de petróleo a Cuba siguen suspendidos, México sí ha mandado buques con ayuda humanitaria para la isla, que vive su peor crisis energética por la falta de combustible para alimentar sus plantas generadoras de electricidad.

Entre los insumos enviados por México a Cuba están leche en polvo, frijol, carne, galletas, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal.

“Una cosa es la ayuda humanitaria y la otra son acuerdos comerciales que tenemos con Cuba. Y eso tiene que ver también con el envío de petróleo; porque una parte es humanitaria y otra parte son acuerdos comerciales que se han tenido desde hace décadas, no es de ahora”, declaró en la ‘mañanera’ del 30 de marzo.

De acuerdo con Víctor Rodríguez, director de Petróleos Mexicanos, de 2023 a la fecha, nuestro país le vendió a Cuba barriles de petróleo por un valor de mil 400 millones de dólares. “Me preguntan si Cuba está pagando sus envíos, claro que sí. No tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato”, declaró el 4 de febrero pasado.