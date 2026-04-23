Roberto Lazzeri será propuesto como embajador de México en EU, confirma Sheinbaum

Sheinbaum destacó que Roberto Lazzeri trabajó con contraparte del Gobierno de EU mientras estuvo en la Secretaría de Hacienda

Roberto Lazzeri será propuesto al Gobierno de Donald Trump como nuevo embajador de México en Estados Unidos, confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum este 23 de abril.

“(El nombramiento) tiene que seguir un procedimiento, por eso no lo habíamos hecho público. Apenas se tiene que enviar a Estados Unidos y ver si Estados Unidos lo acepta”, dijo en la ‘mañanera’ de este jueves.

Claudia Sheinbaum destacó el perfil de Roberto Lazzeri pues trabajó de cerca con el exsecretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de quien fue su jefe de la Oficina de Coordinación.

“Tiene una buena relación con el Gobierno de México y con sus contrapartes en Estados Unidos porque esa era una de sus funciones”, puntualizó.

¿Qué pasará con Esteban Moctezuma, actual embajador de México en EU?

Claudia Sheinbaum ‘alabó’ el trabajo de Esteban Moctezuma, sobre todo las labores para reabrir la frontera de EU a la exportación de ganado mexicano que se encuentra pausada por la presencia del gusano barrenador.

“Tengo la mejor consideración de él y le estamos proponiendo otro espacio (...) Ya lo diré en su momento”, apuntó.

¿Quién es Roberto Lazzeri, propuesto como embajador de México en EU?

Es egresado de la carrera de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), de acuerdo con su perfil oficial.

Su carrera en el servicio público inició en la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando este era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Roberto Lazzeri estuvo en la Secretaría de Finanzas con el encgaro de administrar el portafolio de deuda pública local.

Tras su paso en el Gobierno capitalino, Lazzeri fue gerente de Riesgos de Hipotecaria Su Casita y después en Banobras fue gerente de Estructuración de Financiamiento.

Roberto Lazzeri, vía el despacho Lazzeri Fernández, fue asesor financiero entre 2012 y 2020 de varios gobiernos estatales que incluyeron a los de Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Veracruz.

Fue en agosto de 2025 cuando fue nombrado como director general de Nacional Financiera (Nafin) y de la Banca Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

Roberto Lazzeri y su rol en negociaciones con autoridades de EU

El pasado lunes 17 de abril, Roberto Lazzeri participó en la reunión entre Jamieson Greer, el representate comercial de EU, y Marcelo Ebrard, secretrario de Economía, en Palacio Nacional en la que también participó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además, el aún director de Nafin desempeñó un papel clave en las conversaciones con Estados Unidos en 2025 después de que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero a cárteles del narcotráfico.

El funcionario también ayudó a negociar dos prórrogas al bloqueo de activos de esas entidades, lo que permitió a las empresas reducir su exposición a las entidades designadas de una manera más ordenada, según una fuente enterada del asunto.

Roberto Lazzari también fue una figura clave en una operación del Gobierno de México para comprar 13 centrales eléctricas a la compañía española Iberdrola por un monto de 6 mil millones de dólares.

Con información de Bloomberg