Más cambios en el Gabinete: Sheinbaum evalúa reemplazar a Esteban Moctezuma como embajador en EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está considerando al director de dos bancos de desarrollo locales como candidato a embajador en Estados Unidos, una medida que supondría el segundo gran cambio de personal en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) antes de unas negociaciones comerciales clave, según fuentes conocedoras del asunto.

Sheinbaum tiene en mente a Roberto Lazzeri para suceder al actual Embajador Esteban Moctezuma, según estas fuentes, que pidieron no ser identificados al no tener autorización para hablar públicamente. De ser elegido, su nombramiento tendría que ser confirmado por el Senado mexicano. Moctezuma ocupa el cargo desde 2021, cuando fue nombrado por el predecesor de Sheinbaum.

Lazzeri se convertiría en el máximo representante diplomático del país en Washington en medio de la crucial revisión del acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC), la creciente preocupación por la seguridad de los inmigrantes mexicanos detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), y los incesantes llamados del presidente Donald Trump para que México haga más frente a los cárteles de la droga, a pesar de los esfuerzos redoblados bajo el mandato de Sheinbaum.

Lazzeri ha ocupado desde agosto el cargo de director general de dos de los mayores bancos de desarrollo de México, conocidos como Nafin y Bancomext.

Economista y abogado, Lazzeri ocupó anteriormente el cargo de jefe de gabinete del entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, durante el gobierno del predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, y al inicio de su propia administración, un puesto en el que se dio a conocer en los círculos financieros.

En los últimos días, el director del banco se ha involucrado más en conversaciones relacionadas con el comercio. El lunes participó en una reunión celebrada en México entre el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y altos funcionarios mexicanos, entre ellos Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, según una foto de la reunión compartida por Sheinbaum en X.

Lazzeri, de 42 años, utilizó un papel clave en las conversaciones con Estados Unidos el año pasado, cuando funcionarios del Tesoro decidieron bloquear a tres entidades financieras mexicanas por presunto blanqueo de capitales para cárteles de la droga. Ayudó a negociar dos prórrogas de esas prohibiciones, lo que permitió a las empresas reducir su exposición a las entidades designadas de una manera más ordenada, según una de las personas.

También fue una figura clave en una operación utilizada por el gobierno para adquirir centrales eléctricas de Iberdrola por valor de 6.000 millones de dólares en 2023.

Un portavoz del gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Sheinbaum ya había realizado cambios al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores a principios de este mes, cuando nombró a Roberto Velasco como su titular después de que su predecesor, Juan Ramón de la Fuente, dimitiera por motivos de salud. Velasco fue rápidamente ratificado por el Senado, donde la coalición gobernante de Sheinbaum cuenta con suficientes votos para dar luz verde a los funcionarios sin tener que negociar con la oposición.