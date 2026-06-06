Ruco y Cursi: ¿Qué sabemos del nuevo reality de Alfredo Adame y el ‘Burro’ Van Rankin?

El reality servirá como una celebración especial por los cumpleaños de Alfredo Adame y Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quienes aprovecharán la ocasión para festejar junto con sus invitados. [Fotografía. ChatGPT, Cuartoscuro]

Habrá que ver quién aguanta más la fiesta que se organizará en la mansión del ‘Golden Boy’. Alfredo Adame y Jorge ‘El Burro’ Van Rankin volverán a la televisión con un nuevo reality show titulado Ruco y Cursi: La mansión de Adame, un proyecto que apostará por la convivencia, el humor y los retos entre dos de las personalidades más conocidas de la farándula.

El programa tendrá como escenario principal la residencia de Alfredo Adame, quien recientemente venció a Carlos Trejo en el Ring Royale 2026. Ahí, ambos conductores compartirán varias jornadas de actividades acompañados por invitados especiales.

Aunque todavía no se conocen todos los detalles del formato, los avances dejan ver un programa mucho más relajado y divertido, enfocado en mostrar la convivencia y las ocurrencias de ambos conductores.

Además, el reality servirá como una celebración especial por los cumpleaños de Alfredo Adame y Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quienes aprovecharán la ocasión para festejar junto con sus invitados.

¿En qué consiste ‘Ruco y Cursi: La mansión de Adame’?

El reality surge como una producción de convivencia en la que Alfredo Adame y Jorge ‘El Burro’ Van Rankin compartirán un encierro temporal dentro de la mansión del autoproclamado “rey del rating”, quien está próximo a cumplir 68 años.

Ruco y Cursi, a diferencia de otros programas como Big Brother o La Casa de los Famosos, está concebido como una gran fiesta en la que ambos conductores celebrarán de forma épica sus respectivos cumpleaños.

El anuncio del programa se realizó a través de las redes sociales del Golden Boy, donde ambos protagonistas simulan una conversación telefónica en la que planean todos los detalles relacionados la ‘megaparty’.

En el video, los dos intercambian bromas y comentarios sobre la edad, la personalidad y la actitud del otro, manteniendo un tono desenfadado y directo.

Fieles a su estilo, ninguno se guarda nada y aprovechan la conversación para lanzarse provocaciones, generar expectativa entre los seguidores y calentar el ambiente previo al estreno del reality.

El formato del programa será transmitido las 24 horas del día durante tres días consecutivos, con el objetivo de ver quién resiste más la gran fiesta organizada por ambos conductores. Incluso, Adame se compromete a fungir como DJ.

¿Qué realities han protagonizado Alfredo Adame y Jorge Van Rankin?

Alfredo Adame cuenta con una amplia experiencia en realities de televisión. Durante los últimos años ha participado en programas como La Casa de los Famosos, Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón, La Casa de los Famosos All-Stars, La Mansión VIP, La Granja VIP y Soy famoso, ¡sácame de aquí!. En estos dos últimos resultó ganador.

Por su parte, Jorge Van Rankin, amigo de Roberto Palazuelos y Luis Miguel, tiene experiencia en formatos de convivencia desde principios de la década de 2000 gracias a su participación en Big Brother VIP.

El conductor formó parte de la segunda edición del reality en 2003 y posteriormente regresó para la tercera temporada, donde consiguió avanzar hasta la final, que fue ganada por el conductor Eduardo Videgaray.

Años más tarde, ‘El Burro’ Van Rankin volvió al género con Hotel VIP, programa en el que compartió pantalla con diversas figuras del entretenimiento como Christian Estrada, Carlos López “El Chevo”, Araceli Ordaz “Gomita” y Martha Figueroa.

La experiencia que ambos tienen en este tipo de realities es uno de los grandes atractivos de Ruco y Cursi, pues reunirá a dos conductores muy conocidos, acostumbrados a estar frente a las cámaras y con personalidades totalmente extravagantes.

Hasta el momento, no se ha confirmado la fecha oficial de estreno del reality. Tampoco se ha anunciado la plataforma o canal que transmitirá Ruco y Cursi, aunque los adelantos compartidos por sus protagonistas confirman que la producción ya se encuentra en marcha.