Innovación y cooperación en IA: clave para un nuevo tipo de desarrollo

Durante la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de IA 2026 y la Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA, celebrada en Shanghái, el presidente Xi Jinping hizo un llamamiento a aunar esfuerzos para construir un sistema justo y equitativo para la gobernanza global de la IA. “Todos los países deberían adoptar un enfoque centrado en las personas y desarrollar la IA para el bien común. Debemos garantizar que la IA sea un motor importante para la prosperidad compartida y la seguridad común», afirmó Xi”.

En su discurso de apertura, Xi hizo hincapié en la necesidad de adherirse a los principios de apertura y beneficio mutuo, e impulsar el desarrollo basado en la innovación. Hizo un llamamiento a fortalecer la concienciación sobre los riesgos, garantizar que la IA sea segura y controlable, fomentar la inclusión, promover el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, abogar por la solidaridad y mejorar la gobernanza global. En esta perspectiva China se ha comprometido a ayudar a los países en desarrollo a generar su propio conocimiento en IA. Para el Sur Global el objetivo no es solo obtener la tecnología más reciente. Se trata de desarrollar la capacidad para crear y controlar sus propios algoritmos de escritura de IA, expandir los centros de investigación y fortalecer las instituciones locales», declaró.

Xi Jinping afirmó que China desarrollará centros internacionales de cooperación para la aplicación de la IA con la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Entre otros elementos China impulsará la implementación de MAZU, una solución de alerta temprana meteorológica basada en IA, en 30 países, añadió. Philip Okello, meteorólogo principal del Servicio Meteorológico de Kenia, destacó que China ha logrado avances significativos en pronósticos meteorológicos, observación satelital y alerta temprana de desastres, y agregó que una mayor cooperación en estas áreas podría contribuir a mejorar las capacidades de pronóstico de África y fortalecer su resiliencia ante el cambio climático." El discurso del presidente Xi llega en un momento oportuno, ya que el cambio climático ya no es un riesgo futuro; es una realidad actual que afecta a países de todo el mundo", afirmó. El énfasis del presidente Xi en el fortalecimiento de la ciencia meteorológica, la innovación y la cooperación internacional “coincide plenamente con lo que África necesita para prepararse mejor ante sequías, inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes”.

Xi Jinping también anunció la creación de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (OMCI), cuya sede estará en Shanghái, como “una iniciativa clave de China para responder al llamado del Sur Global y unir a la comunidad internacional” con el fin de impulsar con firmeza el desarrollo y la gobernanza de la IA. Maria Sun, copresidenta de la Copa Mundial de Robótica FIRA 2026, afirmó que el rápido desarrollo de la IA ha traído consigo nuevos desafíos, lo que subraya la necesidad de una mayor cooperación internacional para abordarlos de forma conjunta. “Los esfuerzos de China por promover la cooperación en IA con los países en desarrollo son muy alentadores. Intercambios internacionales como estos ayudan a que más países se sumen a la era de la IA”. Asimismo “China ha mantenido un enfoque abierto hacia el desarrollo de la IA, lo que contribuirá significativamente al progreso tecnológico mundial. Hoy en día, China es uno de los líderes mundiales en IA, y su continua apertura impulsará la innovación y la cooperación internacional”.

Humphrey Arnaldo Russel, director del Centro de Investigación ASEAN-China de la Universidad de Indonesia, afirmó que la IA plantea desafíos transnacionales relacionados con la seguridad, la ética, el mal uso, los estándares técnicos, la fragmentación regulatoria y la creciente brecha digital y de gobernanza. Añadió que la Iniciativa Global de Gobernanza de la IA, presentada por el presidente Xi en 2023, impulsa la gobernanza global de la IA mediante la solidaridad y la cooperación multilateral, lo que requiere la máxima atención de la comunidad internacional. La propuesta es especialmente importante para el Sur Global, cuyos intereses siguen estando insuficientemente representados en la gobernanza tecnológica mundial. Un marco ampliamente aceptado y centrado en las Naciones Unidas podría fortalecer la participación de los países en desarrollo (en la gobernanza global de la IA) respetando al mismo tiempo las diferentes condiciones nacionales", concluyó.

Para México el desarrollo de la economía digital debería contemplar una mayor cooperación con China, para impulsar un esquema de desarrollo de la IA más dinámico y lograr con ello adentrarnos en esquemas más complejos para el desarrollo económico.