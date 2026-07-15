El T-MEC, de la certidumbre a la revisión permanente

La decisión de Estados Unidos de llevar el T-MEC a una revisión anual marca un punto de inflexión para México. No significa la cancelación inmediata del tratado, pero sí transforma su naturaleza: de ser un marco de certidumbre para la integración productiva de América del Norte, pasa a convertirse en un instrumento sujeto a negociación política recurrente.

Durante tres décadas, México construyó buena parte de su estrategia económica sobre una premisa central: el acceso preferencial al mercado estadounidense. Esa certidumbre permitió atraer inversión, desarrollar cadenas manufactureras y convertir al país en una potencia exportadora. Sin embargo, la decisión de Washington muestra que esa etapa está cambiando. El comercio ya no se entiende sólo como intercambio de bienes, sino como una herramienta de seguridad nacional, política industrial y competencia geopolítica.

Para México, el problema no es únicamente jurídico. Es económico y estratégico. Una revisión anual introduce incertidumbre en sectores que requieren inversiones de largo plazo, como el automotriz, el electrónico, el aeroespacial y los dispositivos médicos. Ninguna empresa decide instalar una planta, formar proveedores o desarrollar tecnología si las reglas de origen, los aranceles o las condiciones de acceso pueden modificarse cada año.

Estados Unidos busca recuperar mayor control sobre sus cadenas productivas. Quiere más contenido estadounidense, menor presencia de insumos chinos y una integración regional subordinada a sus prioridades industriales. En ese contexto, México no puede limitarse a defender el tratado como si nada hubiera cambiado. Debe entender que el mundo del libre comercio automático quedó atrás.

La revisión anual del T-MEC también revela una paradoja mexicana. El país exporta cada vez más, pero crece poco. La apertura comercial permitió construir una poderosa plataforma manufacturera, pero no logró articular suficientemente a las empresas nacionales, elevar la productividad general ni detonar un mercado interno vigoroso. México se integró hacia afuera, pero no siempre se integró hacia adentro.

Por eso, la respuesta mexicana no debe ser sólo diplomática. Debe ser productiva. México necesita una política industrial moderna que eleve el contenido nacional, impulse proveedores locales, aumente la inversión en innovación, fortalezca la banca de desarrollo y vincule las exportaciones con el crecimiento regional. No basta con seguir siendo un socio barato y eficiente; hay que convertirse en un socio indispensable.

La revisión anual puede verse como una amenaza, pero también como una advertencia útil. El país ya no puede depender exclusivamente de la estabilidad del mercado estadounidense. Necesita construir una economía capaz de crecer aun bajo mayor incertidumbre comercial. Eso implica diversificar mercados, pero sobre todo fortalecer capacidades internas.

El verdadero desafío no es salvar el T-MEC a cualquier costo. Es aprovechar esta coyuntura para redefinir la estrategia de desarrollo de México. La integración con América del Norte seguirá siendo fundamental, pero debe estar acompañada de una agenda nacional de productividad, tecnología, financiamiento e inclusión regional.

Estados Unidos está diciendo que el tratado ya no será un cheque en blanco. México debería responder demostrando que no sólo quiere preservar el acceso al mercado estadounidense, sino construir una economía más fuerte, más articulada y menos vulnerable. La revisión anual del T-MEC no es el fin de la integración norteamericana, pero sí el fin de la comodidad estratégica con la que México la había administrado.