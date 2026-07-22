Se perfila contienda cerrada por Michoacán

Grecia Quiroz, uan de las posibles candidatas a las elecciones 2027 ( FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.

La de Michoacán podría ser una elección para gobernador en 2027 bastante competida. Si bien Morena, como partido, lidera las preferencias del electorado michoacano actualmente, un careo hipotético con posibles candidatos cierra brechas, de acuerdo con una encuesta de El Financiero.

El sondeo muestra a Morena con 36 por ciento de la intención de voto, el Partido Acción Nacional (PAN) con 14 por ciento, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) con 9 por ciento, y Movimiento Ciudadano (MC) con 7 por ciento.

El Partido Verde Ecologista de México(PVEM) y el Partido del Trabajo(PT) se llevan 3 y 2 por ciento, respectivamente.

A pesar de esta ventaja de 22 puntos sobre el segundo lugar, la encuesta revela que con posibles candidatos la contienda se pone mucho más cerrada.

Raúl Morón como abanderado de Morena obtiene 26 por ciento de las preferencias, apenas seis puntos encima de Grecia Quiroz como candidata independiente, quien capta 20 por ciento.

Alfonso Martínez del PAN obtiene 17 por ciento y Guillermo Valencia del PRI, 8 por ciento, mientras que Víctor Manuel Manríquez, de MC, se lleva un 5 por ciento.

No obstante, Raúl Morón no es quien lidera las preferencias al interior del partido guinda para definir al posible candidato, cuya contienda también luce competida: Morón atrae 15 por ciento de las preferencias, y es ligeramente superado por Carlos Torres Piña con 19 por ciento, y por Fabiola Alanís Sámano, con 18 por ciento. Por su parte, Gladyz Butanda obtiene un 9 por ciento.

Desaprueban la administración actual en el estado

Según el estudio, la aprobación al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla alcanza 32 por ciento, mientras que la desaprobación a su trabajo es de 60 por ciento, una mayoría en contra.

El desempeño de gobierno en materia económica registra 37 por ciento de opinión favorable y 49 por ciento desfavorable, mientras que los rubros de corrupción, seguridad pública y crimen organizado registran mayorías con opinión negativa de 67, 76 y 79 por ciento, respectivamente.

Para 71 por ciento de las personas entrevistadas por este diario, la inseguridad pública es el principal problema que hay en el estado actualmente.