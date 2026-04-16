¿Grecia Quiroz se une a la oposición para las elecciones de 2027? PAN dice que quiere platicar con ella

¿El ‘movimiento del sombrero’ se pinta blanquiazul? El PAN reconoció el liderazgo de Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, y abrió la posibilidad para que represente al partido en las elecciones de 2027 en Michoacán.

Jorge Romero, líder nacional del PAN, reconoció “la entereza” de Quiroz, quien asumió el cargo semanas después del magnicidio de Carlos Manzo, y aseguró que en Acción Nacional “hiperreconocemos el valor que tiene”.

El mensaje de Romero llega semanas después de que el PAN informara que para las próximas elecciones permitirá candidaturas ciudadanas, lo que abre la posibilidad a personas como Grecia Quiroz para buscar un lugar en las elecciones con el respaldo de la oposición.

¿Hay posibilidad de que Grecia Quiroz sea candidata del PAN en las elecciones por Michoacán?

Luego de que Grecia Quiroz dijera que buscaría la gubernatura de Michoacán en 2027, tema que recriminó Gerardo Fernández Noroña, el PAN aseguró que “ella es un liderazgo importante” en el estado.

Por ello, quieren platicar con ella y ver en cuánto pueden coincidir de cara a las elecciones.

“Grecia Quiroz vivió algo horroroso y no cualquiera tendría la actitud que ella tiene para hacer lo que está haciendo”, mencionó Romero, quien llamó a la edil a que si los está escuchando, que sepa que desde el partido la reconocen.

Se espera que, si Grecia Quiroz acepta reunirse con el partido, platiquen y conozcan sus posturas para, a partir de ahí, tomar definiciones.

“Con Grecia nos unen coincidencias, muchas. La principal es que sabemos que el régimen de Morena es un fraude, una estafa, que está acabando con México”, declaró el líder nacional del PAN.

Grecia Quiroz ha celebrado en semanas anteriores la colaboración con las autoridades federales para esclarecer el asesinato de su esposo a manos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), destacando reuniones con Omar García Garfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Con información de Quadratín.