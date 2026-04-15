Ley anti-Sergio Mayer: ¿De qué va la iniciativa de Morena y por qué se vincula a ‘La Casa de los Famosos’?

Diputados de Morena presentaron una iniciativa para delimitar los motivos por los que dan licencia para separarse de sus cargos en San Lázaro.

Un grupo de diputados de Morena presentó una iniciativa para modificar el reglamento de la Cámara de Diputados y negar licencias para que los legisladores se separen de sus cargos con fines recreativos o de entretenimiento, en lo que en redes sociales se viralizó como la ‘ley anti-Sergio Mayer’.

Herminia López, Emilio Ramón Ramírez Guzmán y Gloria Sánchez López, diputados que representan a pueblos originarios, fueron quienes presentaron la iniciativa que contempla modificaciones al artículo 12 del reglamento, en el que se especifican los casos en los que podrán separarse de sus cargos.

La propuesta ocurre luego de que el diputado Sergio Mayer abandonara su curul en San Lázaro para participar en el reality show La Casa de Los Famosos, mientras sus compañeros discutían y votaban la reforma electoral, de la cual Morena no alcanzó la mayoría calificada.

En la presentación a medios de la iniciativa estuvo Luis Morales Flores, suplente de Sergio Mayer y uno de sus principales críticos, quien además aseguró desde 2024 que él merecía ser diputado y no suplente.

Morales Flores aseguró que esta modificación al reglamento “es necesaria”, además de que servirá para poner órden y dignificar la función pública, al dejar claro que el Congreso no es un espacio para el espectáculo, sino para el trabajo y el compromiso con el pueblo.

“Porque los cargos no son privilegios, es el más alto honor y la mayor responsabilidad de servir a México. Y por eso, quienes hemos tenido esa oportunidad debemos estar a la altura. Y cerramos diciéndolo claro, porque no vinimos a pedir permiso, vinimos a ocupar el lugar que nos corresponde en la historia de México”, mencionó el suplente de Sergio Mayer.

¿Qué dice la ley anti-Sergio Mayer?

La ley anti-Sergio Mayer busca establecer los límites que tienen los diputados para solicitar licencias para separarse de sus cargos.

Con ello, se busca adicionar un numeral para dejar claro que no se pueden dar licencias para actividades de entretenimiento o ajenas al servicio público.

Los diputados no pueden dejar sus cargos para hacer algo que no sea trabajar por la gente, según Luis Morales Flores.

Algunos de los motivos por los que sí se les daría licencia a los diputados para separarse de sus cargos son:

Enfermedad que les impida ejercer el cargo.

Asumir o alguna comisión o cargo público con salario.

Postularse para otro cargo de elección popular.

Atender trámites o comparecencias.

Ocupar un cargo dentro de su partido.

Tras presentar la propuesta, los legisladores expresaron que su intención no es confrontar, pese a que se mencionó el caso de Sergio Mayer, sino que su intención es dignificar el cargo.

Se espera que la iniciativa se discuta en los próximos días.