Lluvias intensas en CDMX ponen en alerta máxima a Cuajimalpa: Videos y fotos de la tormenta

Las lluvias en la CDMX pusieron en alerta a las alcaldías del poniente y el sur.

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México ‘agarraron en curva’ a los capitalinos la noche de este lunes 1 de junio, y se reportan inundaciones, así como actividad eléctrica en el poniente.

Cuajimalpa es la alcaldía más afectada, y las autoridades decretaron la Alerta Púrpura ante la intensificación de las lluvias, granizo y actividad eléctrica.

Videos en redes sociales mostraron las inundaciones en las calles al poniente de la CDMX, que espera lluvias fuertes al menos hasta las 0:00 horas del martes 2 de junio.

Lluvias inundan el poniente de la CDMX: ¿Qué alcaldías están en alerta?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por aguaceros y mal clima en CDMX; sin embargo, en cuestión de minutos elevó la gravedad hasta la Alerta Roja debido a la rápida intensificación de las lluvias.

De acuerdo con las autoridades, las alcaldías que están en alerta por lluvias en CDMX son: