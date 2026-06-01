Lluvias intensas en CDMX ponen en alerta máxima a Cuajimalpa: Videos y fotos de la tormenta

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México ‘agarraron en curva’ a los capitalinos la noche de este lunes 1 de junio, y se reportan inundaciones, así como actividad eléctrica en el poniente.
Cuajimalpa es la alcaldía más afectada, y las autoridades decretaron la Alerta Púrpura ante la intensificación de las lluvias, granizo y actividad eléctrica.
Videos en redes sociales mostraron las inundaciones en las calles al poniente de la CDMX, que espera lluvias fuertes al menos hasta las 0:00 horas del martes 2 de junio.
Lluvias inundan el poniente de la CDMX: ¿Qué alcaldías están en alerta?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Amarilla por aguaceros y mal clima en CDMX; sin embargo, en cuestión de minutos elevó la gravedad hasta la Alerta Roja debido a la rápida intensificación de las lluvias.
De acuerdo con las autoridades, las alcaldías que están en alerta por lluvias en CDMX son:
- Alerta Púrpura, con lluvias intensas superiores a los 70 milímetros y caída de granizo: Cuajimalpa.
- Alerta Roja, con lluvias muy fuertes de entre 50 y 70 milímetros: Álvaro Obregón y Magdalena Contreras.
- Alerta Naranja, con lluvias intensas de entre 30 y 49 milímetros: Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.