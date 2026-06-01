‘La lucha contra cárteles debería unirnos’: Embajador Ronald Johnson llama a fortalecer la cooperación

El embajador de EU, Ronald Johnson, afirmó que cada vez que se politiza la lucha contra el narco se pierde una oportunidad para fortalecer la cooperación entre ambas naciones.

El Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la lucha contra el crimen organizado debe ser una agenda compartida entre ambas naciones y que no se debe perder tiempo en politizar el tema de los cárteles de la droga.

“La lucha contra los cárteles debería unirnos, no dividirnos. La gente a ambos lados de nuestra frontera quiere vivir segura y en paz. Merecen libertad de la intimidación, la corrupción y el miedo que infligen los cárteles”, expresó el diplomático estadounidense en X.

La declaración ocurre un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum endureciera su discurso en contra de la intervención extranjera, en un mensaje desde el Monumento a la Revolución con motivo del segundo año de su triunfo electoral.

“Cada momento dedicado a convertir este desafío compartido de seguridad en una disputa política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra asociación y proteger a las personas a las que servimos”, finalizó Johnson.

Por la mañana, durante su conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum reiteró sus dudas respecto a las acusaciones de Estados Unidos.

“Somos muy claros con lo que consideramos que no estamos de acuerdo que es meterse en los asuntos de México”, apuntó Sheinbaum.

Sin embargo, también se cuidó de descartar que el presidente Donald Trump sea responsable de buscar desestabilizar la relación bilateral.

“Debo confesar que no creo que sea el presidente Trump quien encabeza esta ofensiva en los temas de México”, aseguró.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre intervención de EU?

Desde la sombra del Monumento a la Revolución, en cuyos cuatro pilares descansan los restos de los revolucionarios Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Francisco Villa, así como de los expresidentes Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calles, la mandataria federal sostuvo que es legítimo dudar del verdadero interés en los juicios de extradición de Estados Unidos para autoridades electas.

“Hay que tenerlo claro, vienen por unos, luego por otros hasta que las oficinas del Departamento de Justicia se vuelven el principal elector de México. Eso no lo podemos permitir. La historia de México sabe dónde conduce ese camino. Las intervenciones nunca han dejado justicia y bienestar para los pueblos”, remarcó.

La presidenta fue contundente: expresó que nunca en la historia se habían hecho acusaciones desde el Departamento de Justicia de EU contra políticos en funciones, como ocurrió el mes pasado contra Rubén Rocha Moya, gobernador del estado, Enrique Inzunza, senador por Sinaloa y Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán.

Los tres se vieron obligados a solicitar licencia y a rendir declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), que investiga en México el caso.

“Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral. Y entonces debemos preguntarnos, surge la pregunta legítima. ¿Es realmente un interés legítimo por ayudar a México? ¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada? O quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026. ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie", cuestionó Sheinbaum.