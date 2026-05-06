‘¿Quiénes son los siguientes?’ Fiscal de EU asegura que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos

El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia, el martes 21 de abril de 2026, en Washington.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blache, dio a conocer que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente ligados con el crimen organizado.

“La semana pasada anunciamos que se presentó una acusación formal contra un gobernador mexicano en el Distrito Sur de Nueva York. Creo que es algo que ya hemos hecho antes, y sin duda continuaremos haciéndolo. Hemos imputado recientemente a varios funcionarios del gobierno mexicano, incluido un Juez. Así que esto continuará”, aseveró para el canal de televisión conservador News Nation.

La declaración ocurre luego de que la agenda de la semana estuviera marcada por la solicitud de extradición de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa con licencia, y contra otros nueve políticos, funcionarios y exfuncionarios.

Sin embargo, al igual que Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Blache reconoció que el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo busca combatir al narco.

“El gobierno mexicano también lo quiere, al igual que nosotros, y se trata simplemente de cómo podemos colaborar para lograrlo”, aseguró.

El fiscal insistió en que la relación con el gobierno federal es buena.

“Por cierto, tenemos una muy buena relación con el Gobierno mexicano en este momento. Creo que reconocen la importancia de nuestra relación y que ésta ahora depende de la cooperación y el apoyo en materia de migración, la lucha contra el narcotráfico y otros temas similares. Tenemos una relación muy positiva con gran parte del gobierno mexicano”, afirmó.

Fiscal descarta tropas a México... pero es decisión de Trump

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos realice una intervención con tropas en territorio mexicano, el fiscal declaró que no lo ve posible.

“No creo que eso sea posible. Obviamente, esa decisión no corresponde al Departamento de Justicia, sino al presidente Trump. Pero, como dije, estamos trabajando con nuestros homólogos mexicanos en las fuerzas del orden y en el gobierno, y todos queremos detener el narcotráfico”, respondió.

Por la mañana, Trump amenazó de nuevo con llevar a cabo ataques terrestres en México contra del narcotráfico.

“Y ahora hemos comenzado la ofensiva terrestre, que es mucho más sencilla. Escucharán algunas quejas de algunas personas en lugares como México y otros sitios, pero si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, afirmó.