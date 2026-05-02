Rubén Rocha pide licencia: ¿Quién será su reemplazo? Sesión del Congreso de Sinaloa EN VIVO

Rubén Rocha dijo que no permitirá que la acusación del Gobierno de EU por supuestos nexos con el narco afecte al movimiento de la Cuarta Transformación.

Luego de que Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa, el Congreso estatal se reúne desde las primeras horas de este sábado 2 de mayo para nombrar al sustituto.

La solicitud de licencia del gobernador ocurrió dos días después de que Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a otras 9 personas de vínculos con el Cártel de Sinaloa, en especial con Los Chapitos, es decir, los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El Financiero comparte la cobertura EN VIVO de la sesión del Congreso de Sinaloa en la que se elegirá al sustituto de Rubén Rocha Moya al frente del gobierno estatal.

¿A qué hora inicia la sesión del Congreso de Sinaloa por el caso Rubén Rocha Moya?

Se prevé un día movido en Sinaloa. El orden del día establece que la reunión extraordinaria para los diputados estatales comenzará a las 8:00 de la mañana, tiempo local, de este sábado 2 de mayo.

Debido a la diferencia de horario con la Ciudad de México, la sesión en el Congreso de Sinaloa comenzará a las 9:00 de la mañana, tiempo del centro del país.

¿Por qué Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal como gobernador de Sinaloa?

Rocha Moya ofreció un mensaje la noche del viernes 1 de mayo en el que explicó su decisión de pedir licencia al cargo de gobernador.

Señalo que la separación temporal de su cargo es por el tiempo que duren las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de ser señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Informó al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador”, señaló.

“Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra“, argumentó.

“A mi pueblo y a mi familia, los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca los traicionaré. Eso lo puedo decir con firmeza en el momento en que las instituciones de nuestro país lo requieran”, aseguró el gobernador emanado de las filas de Morena.

¿Qué sabemos de la investigación de la FGR sobre las acusaciones de EU contra Rocha Moya?

Horas antes de que el gobernador solicitara licencia, la FGR exigió “pruebas y documentos” a las autoridades de Estados Unidos del supuesto nexo entre Rubén Rocha Moya y Los Chapitos.

De acuerdo con la FGR, la solicitud será enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que a su vez la remitirá al Gobierno de Donald Trump.

Si Estados Unidos entrega pruebas, el caso entrará en una nueva etapa en la que la FGR analizará los documentos para determinar si la solicitud de EU de detener a Rocha Moya y otras 9 personas es viable.

EU solicitó la detención temporal de Rocha Moya con fines de extradición, según se dio a conocer el pasado 29 de abril. No obstante, Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, dijo que los argumentos de EU para aprehender al gobernador son insuficientes.

“No existen pruebas anexas al pedimento de referencia que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”, declaró en conferencia de prensa.