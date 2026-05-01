FGR exige pruebas y documentos a EU sobre acusación contra Rubén Rocha Moya

La FGR respondió a la solicitud de EU de detener de manera provisional y extraditar a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otras 9 personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) pedirá al Departamento de Justicia de EU que envíe a México “las pruebas y documentos necesarios” relacionados con la acusación contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y otras nueve personas por narcotráfico.

La FGR remarcó que en la solicitud de detener y extraditar a Rubén Rocha “no hay referencia ni motivo ni fundamento ni evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detencion provisional”, detalló Raúl Armando Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, en conferencia este viernes 1 de mayo.

El funcionario explicó que la solicitud del Departamento de Justicia fue analizada por el área de Asuntos Internacionales de la FGR “con apego” a la normativa del tratado bilateral entre México y EU sobre extradiciones.

“La esencia de la medida cautelar (es decir, la detención de Rubén Rocha) es evitar la sustracción de la acción de la justicia por parte de las personas reclamadas. En razón de ello, se tiene que acreditar, más allá de toda duda razonable, la urgencia de la detención provisional”, declaró.

Raúl Armando Jiménez Vázquez también puntualizó que el documento recibido por la Secretaría de Relacionex Exteriores el pasado 28 de abril “no acredita” que el gobernador de Sinaloa haya participado en una conspiración para proteger al Cártel de Sinaloa.

¿Por qué Claudia Sheinbaum criticó las pruebas de EU contra Rubén Rocha?

La presidenta de México ya había puesto en duda la integridad de los documentos enviados por el Departamento de Justicia y que, supuestamente, relacionan al gobernador Rubén Rocha con pago de dinero para proteger a Los Chapitos.

“Esta es la prueba que pone EU en este documento de supuestos sobornos. Es de llamar la atención, ¿no creen? Este es el único documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba: ‘Juanito, 30 mil pesos’. Es una hoja de papel“, declaró en la ‘mañanera’ del 30 de abril.

En esa conferencia, Sheinbaum se pronunció sobre la acusación contra Rubén Rocha y otras nueve personas, que incluyen al senador Enrique Inzunza Cázárez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.

“Como presidenta, mi posición ante estos hechos es: Verdad, justicia y defensa de la soberanía. Es decir, si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes e irrefutables o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción", puntualizó.

Sheinbaum también destacó que si no se logra comprobar la culpabilidad del gobernador Rubén Rocha en un esquema de protección al Cártel de Sinaloa, se considerará la acusación como parte de un ‘golpeteo político’ contra el Gobierno de México.