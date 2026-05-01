¿Autos y cervezas más caros? Sube el precio del aluminio por bloqueo en el Estrecho de Ormuz

El precio del aluminio subió ante la percepción de los operadores de que no hay perspectivas inmediatas de reapertura del estrecho de Ormuz, lo que limitaría la disponibilidad del metal en el mercado.

El metal ligero subió hasta un 1.7 por ciento, alcanzando los 3.534 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, reduciendo así las pérdidas semanales.

Irán presentó una nueva propuesta a Estados Unidos y el presidente Donald Trump prometió mantener el bloqueo naval, mientras ambas partes impulsan la diplomacia discreta para convertir un frágil alto el fuego en una paz duradera.

Bloqueo en Ormuz presiona el mercado del aluminio

El destino del estrecho de Ormuz es el eje del actual estancamiento. Tanto Irán como Estados Unidos han dado a entender que esperan a que el otro dé el primer paso antes de aceptar flexibilizar las restricciones al tráfico marítimo.

Los precios del aluminio, utilizado en todo tipo de productos, desde automóviles hasta latas de cerveza, alcanzaron recientemente su nivel más alto en más de cuatro años, debido a que la guerra con Irán prácticamente paralizó los envíos a través de este punto estratégico. Aproximadamente el 10 por ciento de la producción mundial de aluminio proviene de Oriente Medio.

“Tenemos un gran déficit de suministro”, declaró Greg Shearer, jefe de investigación de metales básicos y preciosos de JPMorgan Chase & Co., a Bloomberg TV. Es probable que los precios alcancen los 4 mil dólares por tonelada incluso si se reabre el estrecho, explicó, dado el tiempo que tardarían las fundiciones en reiniciar sus operaciones y el suministro en restablecerse.

PIB de EU avanza 2% anual en el primer trimestre

El viernes, otros metales básicos mostraron un comportamiento mixto: el cobre se mantuvo por encima de los 13 mil dólares la tonelada, ya que los fabricantes de metales chinos reabastecieron sus existencias antes del inicio de la semana de vacaciones en el país. Los mercados también permanecieron cerrados en varios países por el Día del Trabajo.

Mientras tanto, los datos económicos publicados durante la noche en Estados Unidos mostraron que el producto interno bruto se expandió a una tasa anual del 2 por ciento durante el primer trimestre, lo que mejoró el optimismo sobre la salud de la economía más grande del mundo.