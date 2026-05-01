Peso avanza ante el dólar por propuesta de Irán a EU: Así está el tipo de cambio este 1 de mayo

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 1 de mayo.

El peso mexicano avanza ante el dólar este viernes 1 de mayo, después de que Irán envió una nueva propuesta para un acuerdo de paz con Estados Unidos, tras semanas de negociaciones estancadas.

La propuesta está destinada al fracaso pues Irán remarcó que no está dispuesta a renunciar a su programa nuclear, una de las principales exigencias del presidente Donald Trump.

La República Islámica “protegerá” sus “tecnologías avanzadas” como resguarda sus propias fronteras y “asegurará la región del golfo Pérsico y desmantelará la explotación de esta vía marítima por parte del enemigo hostil”, dijo el ayatolá Mojtba Jameneí.

¿Cuánto se aprecia el peso ante el dólar este viernes?

De acuerdo con Bloomberg, el peso se aprecia 0.43 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.39 unidades, 7 centavos menos con respecto al cierre del jueves 30 de abril.

Este viernes es Día del Trabajo, por lo que no habrá cierre oficial del peso en el Banco de México (Banxico). Todas las operaciones de la moneda mexicana ante el dólar serán electrónicas.

“El tipo de cambio se ha consolidado en un canal ente los 17.20 y 17.40 pesos por dólar. Esto es consistente con los indicadores de oscilación, que muestran que las presiones al alza sobre el tipo de cambio se han atenuado y que todavía hay espacio para que el peso siga apreciándose”, indicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.94 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.92 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.37 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.21 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas están la corona noruega con 0.59 por ciento; el peso chileno con 0.20 por ciento; el peso colombiano con 0.19 por ciento, y el rublo ruso con 0.07 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg