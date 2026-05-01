Irán envía nueva propuesta de paz a Trump: ¿Cuáles son las condiciones a las que no renunciará?

El estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán podría llegar a su fin luego que Teherán enviara una nueva propuesta de acuerdo de paz a Washington a través de Pakistán.

La propuesta de Irán llega en medio de una presión al sector energético que el día anterior registró un alza en los precios del crudo, que supera los 100 dólares.

Sin embargo, Irán defiende puntos que no está dispuesto a ceder para alcanzar un acuerdo total con Washington.

Irán ‘rechaza’ condiciones de Trump para alcanzar acuerdo de paz

El nuevo líder supremo de Irán emitió una inusual declaración el jueves. Se comprometió a no renunciar a las tecnologías nucleares ni de misiles del país y afirmó que Teherán mantendrá el control del Estrecho de Ormuz.

La República Islámica “protegerá” sus “tecnologías avanzadas” como resguarda sus propias fronteras, dijo Mojtaba Jamenei en una declaración escrita. También “asegurará la región del golfo Pérsico y desmantelará la explotación de esta vía marítima por parte del enemigo hostil”, añadió en referencia al estrecho estratégico.

Estados Unidos e Irán muestran pocas señales de romper el estancamiento y pactar otra ronda de conversaciones, mientras Donald Trump insiste en que el bloqueo naval funciona.

Trump condicionó a Irán sentarse a la mesa de negociaciones; esto pide

Donald Trump declaró a Axios que no levantará el bloqueo naval sobre puertos iraníes hasta lograr un acuerdo con Teherán sobre el programa nuclear del país, lo que prolonga la confrontación por el Estrecho de Ormuz y provoca una crisis energética mundial.

“El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando como un cerdo relleno. Y la situación va a empeorar para ellos. No pueden tener un arma nuclear”, dijo Trump en una entrevista telefónica con Axios.

El bloqueo es la raíz del estancamiento entre Estados Unidos e Irán. La República Islámica insiste en que no reanudará negociaciones ni abrirá el estrecho mientras sigan las restricciones navales. Trump sostiene que no detendrá la operación hasta que Irán acepte un acuerdo para terminar la guerra.

Alertan riesgos de mantener bloqueo del Estrecho de Ormuz: ‘Se perderán millones de raciones de comida’

Miles de millones de raciones alimentarias podrían perderse cada semana en el mundo, con mayor impacto en países pobres, por la interrupción en el suministro de fertilizantes derivada de la guerra en Irán, según uno de los mayores productores del sector.

El director de la firma Yara, Svein Tore Holsether, dijo a la BBC que el bloqueo del Estrecho de Ormuz —por donde pasan petróleo, gas natural, fertilizantes y otros bienes— pone en riesgo la producción mundial de alimentos.

El directivo de la empresa con sede en Noruega advirtió que la caída en el rendimiento de cultivos por menor disponibilidad de fertilizantes podría detonar una guerra de precios en alimentos.

“Actualmente, debido a la situación actual, no se producen hasta medio millón de toneladas de fertilizante nitrogenado en el mundo”, afirmó Holsether.

“¿Qué significa esto para la producción de alimentos? Podríamos llegar a tener hasta 10 mil millones de comidas que no se producirían cada semana debido a la falta de fertilizantes”, alertó.