Trump ‘asfixia’ a Irán: Mantiene bloqueo naval para presionar acuerdo de paz

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen estancadas; sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que Teherán estaría dispuesto a reabrir el estrecho de Ormuz.

El discurso de Trump es mixto, con declaraciones que sugieren una negociación; por otro lado, lanza mensajes bélicos para presionar a Irán a firmar un acuerdo de paz.

Mientras todo ello ocurre, las Fuerzas Armadas no desisten del bloqueo a las costas de Irán que inició hace poco más de dos semanas ante la negativa de Teherán a desbloquear el paso por el estrecho de Ormuz.

Bloqueo de EU a Irán se mantendrá

Estados Unidos señaló que mantendrá un bloqueo naval sobre puertos de Irán, en un intento por estrangular las exportaciones de petróleo de Teherán y forzarlo a volver a la mesa de negociación.

El presidente Donald Trump afirmó que Irán estaba en un “estado de colapso”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo posteriormente que la “campaña de máxima presión” de Washington aceleró la inflación en Irán y que el país se está quedando sin capacidad de almacenamiento de crudo. Pronto tendrá que comenzar a recortar la producción, señaló Bessent.

El bloqueo es el eje del estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ya que la República Islámica insiste en que no reanudará las negociaciones ni reabrirá el estrecho de Ormuz mientras se mantengan las restricciones navales.

Trump afirmó que no detendrá la operación hasta que Irán acepte un acuerdo de paz para poner fin a una guerra que, aunque ahora bajo un alto al fuego, comenzó hace más de dos meses y generó caos en Medio Oriente, además de impulsar los precios de la energía.

Trump instruyó a sus asesores a prepararse para un bloqueo prolongado y considera que implica menos riesgos para Estados Unidos que reanudar las hostilidades o abandonar el conflicto sin un acuerdo que limite las actividades nucleares de Irán, informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses no identificados.

Trump urge a Irán a ‘despertar pronto’

En tanto, Donald Trump escribió que Irán “no logra ponerse de acuerdo” ni “sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear”, y urgió al país persa a “despertar pronto”, mientras las conversaciones de paz siguen estancadas.

“Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale despertar pronto!”, dijo el mandatario a través de su propia red social.

Trump, quien la semana pasada extendió el alto al fuego con Teherán de manera indefinida, acompañó el mensaje con una imagen simulada en la que aparece armado y con gafas de sol, mientras varias explosiones ocurren detrás de él, acompañada de la frase “¡NO MÁS SR. AMABLE!”.

EU ‘golpea’ presunta red financiera iraní con la venta de petróleo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra 35 entidades e individuos por su presunta participación en una red financiera encubierta que facilita a Irán el movimiento de miles de millones de dólares y el acceso al sistema financiero internacional.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las sanciones se enmarcan en la denominada “Operación Furia Económica” y apuntan a estructuras que supervisan un sistema bancario en la sombra utilizado para canalizar ingresos derivados de la venta ilícita de petróleo iraní.

De acuerdo con el Tesoro, estas redes también permiten a actores vinculados a las fuerzas armadas iraníes, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, adquirir componentes sensibles para programas de misiles y transferir fondos a grupos considerados terroristas por Washington.

Las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro afectan a la refinería independiente china Hengli Petrochemical y a unas 40 compañías navieras y buques vinculados a la denominada por Washington como “flota en la sombra” que transporta petróleo iraní.