Trump da ‘spoilers’ de acuerdo de paz con Irán: Suspenderán programa nuclear indefinidamente

Irán acordó suspender su programa nuclear de manera indefinida y aceptó que sus fondos sigan congelados en EU como parte de un acuerdo con Estados Unidos, afirmó Donald Trump este viernes 17 de abril.

En una entrevista telefónica, Trump señaló que un acuerdo para poner fin a la guerra —iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero— está en gran medida concluido. Las conversaciones para un pacto duradero “probablemente” se llevarán a cabo este fin de semana, agregó.

“La mayoría de los puntos principales ya están definidos. Avanzará bastante rápido”, se mostró confiado el republicano.

Irán aún no ha confirmado ningún acuerdo más allá de la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo, los combustibles y el gas natural cayeron ante la expectativa de que estos avances permitan el tránsito seguro de mayores suministros energéticos a través del paso.

El crudo WTI y Brent cotizan debajo de los 90 dólares por barril hacia las 11:00 horas, borrando la mayor parte de las ganancias acumuladas desde el inicio del conflicto. Los precios del diésel en Estados Unidos y Europa —región fuertemente afectada por la guerra— encabezaron las caídas dentro del sector energético.

¿Trump cerrará acuerdo de paz con Irán en persona?

El presidente de EU indicó que aún no decide quién encabezará la delegación de su país para las negociaciones con funcionarios iraníes que buscan formalizar el acuerdo.

Cuestionado sobre si viajaría a Pakistán, sede de la última ronda de diálogos, Trump respondió: “Puede que lo haga”.

El vicepresidente JD Vance encabezó las conversaciones con funcionarios iraníes el fin de semana pasado, y Trump adelantó que considera enviar nuevamente al vicepresidente junto con su yerno, Jared Kushner, y el enviado Steve Witkoff.

El mandatario rechazó que la suspensión del programa nuclear iraní tenga un plazo de 20 años. Al ser cuestionado sobre si el programa se detendría por completo, respondió: “Sin años, de forma ilimitada”.

Estrecho de Ormuz, aún con incertidumbre

La situación en el estratégico Estrecho de Ormuz seguía siendo incierta este viernes 17 de abril. Irán había señalado previamente que abriría la vía marítima durante el periodo de alto al fuego de 10 días entre Israel y Líbano.

Trump celebró esta decisión, aunque advirtió que el bloqueo impuesto por Estados Unidos a embarcaciones con destino hacia y desde puertos iraníes se mantendrá hasta que se concrete un acuerdo más amplio entre Washington y Teherán.

Irán indicó a través de la agencia semioficial Fars que volverá a cerrar el Estrecho de Ormuz si el bloqueo continúa. Además, la agencia Tasnim señaló que los barcos deberán coordinar su tránsito con las fuerzas iraníes.

Diversos analistas y operadores se mantienen escépticos sobre la posibilidad de que el flujo comercial se normalice rápidamente, ya que Irán aún no confirma si permitirá el paso total de embarcaciones más allá del periodo de alto al fuego.

Antes del conflicto, alrededor de una quinta parte del petróleo mundial y del gas natural licuado transitaba por esta ruta. Su cierre efectivo durante la guerra detonó una crisis energética global, elevando temores de una desaceleración económica y un repunte inflacionario.