El dilema de las finanzas públicas

Las finanzas del gobierno mexicano están avanzando en una peligrosa dirección, como bien lo están visualizando las empresas calificadoras globales, al reducir el nivel en que se encuentra la deuda soberana. Hay que enfatizar que no dan su opinión sobre las características de las políticas y apoyos sociales de los gobiernos, ni tampoco sobre las intensiones de sus decisiones o el apoyo popular que tengan los gobiernos. La calificación no es un concurso de belleza o de simpatía, solo evalúa la capacidad y disposición del pago de la deuda nacional en el futuro, trata de estimar la probabilidad del pago futuro.

Dos de las tres principales calificadoras globales ya tienen la deuda mexicana en el último nivel de Grado de Inversión y la otra está dos niveles arriba, pero con Perspectiva Negativa. Esto significa que de continuar en las mismas condiciones, en un máximo de dos años sería reducida. Esto tiene un impacto importante y grave en los países, porque si bajara al nivel de Grado de Riesgo o Especulativo, una gran parte de los grandes fondos de inversión y de ahorro del mundo tendrían que vender sus posiciones de deuda mexicana, provocando un incremento importante en las tasas de interés e incluso un deterioro del tipo de cambio.

Los datos de finanzas públicas del primer cuatrimestre de 2026, dados a conocer en días pasados muestran que sigue el deterioro en las finanzas públicas, ya que mientras los ingresos totales disminuyeron en términos reales en 2.2%, los petroleros lo hicieron en -5.9% a pesar del importante incremento en el precio del energético en los mercados internacionales por la guerra en Medio Oriente y los no petroleros lo hicieron en -1.7%.

Aspecto importante para entender la caída en los ingresos públicos es el estancamiento de la actividad económica, causada por la menor inversión privada y pública en el país. Hay que enfatizar que la inversión privada representa cerca del 90% de la total, pero requiere de proyectos, infraestructura y servicios que solo el gobierno puede otorgar. Aumentos en las tasas impositivas a las empresas tienen el efecto contrario al esperado. En realidad, en diversos países se ha tomado la medida contraria, es decir disminución de las tasas de impuestos en las empresas que invierten para lograr incrementos en recaudación, por la mayor actividad económica que generan. Esto se hace en los países nórdicos, en Irlanda y en Medio Oriente.

Por su parte el Gasto Neto se elevó en términos anuales 1.4% por arriba de la inflación. Esto a pesar de la fuerte disminución en los gastos de inversión y en la reducción del gasto en las diferentes áreas del, gobierno, como se nota en escuelas, hospitales, mantenimiento de carreteras y caminos, etc. Por ejemplo, es frecuente que se pospongan operaciones por falta de jabón para que los cirujanos se laven las manos o por la falta de instrumental médico.

Parte de la explicación de esta situación es la creación de muy diversos programas sociales, que se estiman apoyan a más de 30 millones de personas. Esto es como tener una estructura cinco veces mayor a la estructura del sector público federal, estatal y municipal sumados que existe en el país en la actualidad. Esto requiere logística, estructura, controles, etc., que tienen un costo y dificultad de manejo. Además, una vez en marcha, es casi imposible eliminarlos y por la misma estructura de la población tienden a aumentar en el tiempo. A esto hay que agregar el crecimiento en los gastos por el incremento en el servicio de la deuda pública y de las pensiones.

En conclusión, es necesario realizar un cambio en la estrategia de las finanzas públicas. No es posible seguir disminuyendo la inversión pública por los costos que provoca en el resto de la economía y porque finalmente se reduce a cero y ya no es posible reducciones adicionales. Se tiene que realizar una formalización de la economía informal con tasas reducidas y facilidad de pago. Asimismo, es conveniente que los apoyos sociales estén condicionados a resultados concretos. En Europa se otorga el seguro de desempleo si se realizan un mínimo de entrevistas de trabajo y se toman cursos de capacitación; en otros lados si se comprueba la asistencia a la escuela.