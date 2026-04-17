Wall Street abre en verde tras anuncio de Irán de abrir el estrecho de Ormuz

Los mercados accionarios a nivel global presentan sólidos avances como resultado de un aumento en las probabilidades de ver un fin en la guerra de Medio Oriente, después de que Irán anunció que abrirá el estrecho de Ormuz durante el alto al fuego de 10 días que durará el acuerdo entre Israel y Hezbolá.

Particularmente en Wall Street el Dow Jones registra un aumento de 2.12 por ciento, en los 49 mil 606.09 enteros, seguido por el Nasdaq que sube 1.58 por ciento, en las 24 mil 481.27 unidades, y el S&P 500 con 1.31 por ciento más, ronda en los 7 mil 133.04 puntos.

“Los mercados accionarios mantienen el sesgo positivo y extienden el rally de las últimas jornadas, impulsados por la expectativa de que un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto se encuentre cada vez más cerca, lo que ha favorecido una mayor toma de riesgo tras un avance extraordinario”, apuntaron analistas de Monex.

Así operan los mercados en México y Europa hoy 17 de abril

Del lado de Europa el DAX en Alemania lidera las ganancias con 2.47 por ciento, en los 24 mil 749.01 enteros, el CAC 40 de Francia sube 2.30 por ciento a 8 mil 453.08 unidades, el IBEX 35 de España gana 2.04 por ciento, con 18 mil 456 puntos, y el FTSE 100 de Londres con 0.56 por ciento más, se coloca en las 10 mil 648.81 unidades.

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentan aumentos con 0.18 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que se coloca en las 69 mil 722.44 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 394.45 enteros, sube 0.15 por ciento.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 82.15 dólares por barril, ya que baja 13.24 por ciento, mientras que el Brent con 11.61 por ciento menos, cotiza en los 87.85 billetes verdes por unidad.