Carlos Slim ‘factura’ con guerra en Medio Oriente: Obtiene 500 mdd por venta de acciones petroleras

Una empresa de Carlos Slim adquirió acciones en la refinadora PBF Energy cuando los precios de sus acciones estaban bajos por la pandemia de COVID-19.

Carlos Slim y su familia obtienen ganancias millonarias de sus inversiones en empresas petroleras de Estados Unidos, cuyas acciones han repuntado recientemente ante el aumento de los precios de la gasolina impulsada por la guerra en Medio Oriente.

Control Empresarial de Capitales, el vehículo de inversión de la familia Slim, ha vendido este año alrededor de 497 millones de dólares en acciones de PBF Energy.

La firma redujo su participación en más de un tercio, en un contexto en el que las acciones de la refinadora casi se duplicaron en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, de acuerdo con datos recopilados por Bloomberg.

También obtuvo cerca de 40 millones de dólares por la venta de parte de su participación en Talos Energy, con sede en Houston. El precio de las acciones de esta compañía alcanzó máximos de tres años en marzo, mes que concentró el mayor volumen de operaciones de la familia Slim en PBF Energy durante este año, según registros regulatorios en Estados Unidos.

“Las empresas están funcionando bien, pero nuestra posición había crecido demasiado y era un buen momento para vender a un buen precio”, explicó Arturo Elías Ayub, yerno de Carlos Slim y portavoz de la familia, en una entrevista telefónica. “Esto no representa un cambio en la estrategia”.

¿De cuánto es la fortuna de Carlos Slim?

Carlos Slim es la persona más rica de América Latina, con un patrimonio de alrededor de 130 mil millones de dólares, que lo coloca en el lugar 15 del índice de multimillonarios de Bloomberg, en gran parte gracias a su participación en América Móvil.

El empresario mexicano, de 86 años, ha incrementado en los últimos años su exposición al sector de petróleo y gas, convirtiéndose en uno de los mayores inversionistas privados en energía en México.

Las acciones de Talos y PBF han subido más de 30 por ciento en lo que va del año, impulsadas por el conflicto en Medio Oriente, que ha afectado las cadenas de suministro a nivel global. La familia Slim había incrementado sus participaciones en ambas empresas durante 2025, en un ejemplo más de su capacidad para aprovechar los ciclos del mercado de materias primas.

Control Empresarial de Capitales adquirió previamente acciones de PBF durante la pandemia de COVID-19, cuando la demanda de gasolina cayó, lo que posteriormente le permitió obtener importantes ganancias en 2022, tras la reapertura de la economía global y la disrupción en el suministro de combustibles refinados por la invasión de Rusia a Ucrania.

Así ha sido la venta de las acciones petroleras de Slim

Durante este 2026, la firma ha vendido acciones de PBF a precios hasta 268 por ciento superiores a los que pagó en 2025, según datos de Bloomberg. En el caso de Talos, se trata de la primera vez que la familia Slim reduce su participación desde que se convirtió en accionista en 2023.

Las ventas más recientes ocurrieron el 7 de abril, cuando la familia vendió acciones de PBF a precios de hasta 47.50 dólares, alrededor de 70 por ciento por encima del valor registrado al cierre de 2025.

Representantes de PBF, con sede en Nueva Jersey, y de Talos —que tiene participación en Zama, uno de los campos petroleros más prometedores de México— no respondieron a solicitudes de comentarios.

A pesar de estas ventas, Slim continúa siendo un accionista relevante en ambas compañías, con participaciones valuadas en más de 1 mil 300 millones de dólares en conjunto, de acuerdo con el índice de riqueza de Bloomberg.

En lo que va del año, el ingeniero Slim ha incrementado su fortuna en aproximadamente 19 mil millones de dólares, ubicándose entre los mayores ganadores del índice diario de las 500 personas más ricas del mundo, impulsado en parte por el crecimiento continuo de su conglomerado de telecomunicaciones.

Entre sus otras inversiones destacan Grupo Financiero Inbursa, en el sector bancario y de seguros, así como la firma inmobiliaria española FCC. Control Empresarial de Capitales también mantiene una participación en Harbour Energy Plc, con sede en Londres, que opera en el sector de petróleo y gas en México.