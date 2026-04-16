¿Lo irán a desmentir? Trump presume que el acuerdo con Irán ‘se ve bien’

El presidente Donald Trump adoptó un tono optimista sobre las perspectivas de que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un alto el fuego permanente, mientras ambas partes discuten una tregua extendida antes de que expire la próxima semana.

“Parece que vamos a llegar a un acuerdo con Irán, y será un buen acuerdo”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el jueves. Añadió que las conversaciones entre Washington y Teherán podrían reanudarse este fin de semana.

Trump afirmó, sin pruebas, que Irán había accedido a condiciones que durante mucho tiempo había rechazado, incluyendo la renuncia a sus ambiciones de desarrollar un arma nuclear y la entrega de material nuclear. El acuerdo también incluiría “petróleo gratis” y la apertura del estrecho de Ormuz, añadió Trump. Teherán no ha confirmado públicamente haber hecho dichas concesiones.

Las expectativas expresadas por Trump de una resolución rápida contradicen las de algunos líderes árabes del Golfo y europeos, quienes predicen que la negociación de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán llevará aproximadamente seis meses.

¿Extenderá EU dos semanas más el alto el fuego con Irán?

El presidente estadounidense dijo que no esperaba tener que extender el alto el fuego de dos semanas para llegar a un acuerdo, y predijo que se alcanzaría una solución “bastante pronto”, pero que si fuera necesario, lo haría.

El jueves, el presidente anunció que Israel y Líbano habían acordado un alto el fuego de 10 días, una medida que busca aliviar las tensiones en la región. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó en un mensaje de video que había aceptado la tregua, con el objetivo de impulsar las conversaciones para lograr un “acuerdo de paz histórico” con Líbano.

Trump anunció que la tregua comenzaría a las 5 de la tarde, hora de Nueva York. Asimismo, ordenó al vicepresidente JD Vance, al secretario de Estado Marco Rubio y al jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, que “trabajaran con Israel y el Líbano para lograr una paz duradera”.

Israel ha estado atacando duramente a Hezbolá, grupo afín a Irán, en el sur del Líbano, una campaña militar que amenazaba con descarrilar el alto el fuego pactado con Irán. El anuncio de Trump del jueves no hizo mención alguna a Hezbolá.

Trump afirmó haber hablado con su homólogo libanés, Joseph Aoun, y con Netanyahu antes de declarar el alto el fuego. En una publicación posterior, Trump anunció que invitaría a ambos líderes a la Casa Blanca para conversar. Más tarde, indicó que dicha visita podría tener lugar en el plazo de una semana.