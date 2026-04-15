¿Extienden la tregua otras dos semanas? Esto sabemos de la negociación EU-Irán

Estados Unidos e Irán están considerando extender por dos semanas el alto el fuego para tener más tiempo de negociar un acuerdo de paz.

Estados Unidos e Irán están considerando extender por dos semanas el alto el fuego para tener más tiempo de negociar un acuerdo de paz, según una persona familiarizada con el tema, lo que reduciría el riesgo de una reanudación de los combates pese al aumento de tensiones en torno al Estrecho de Ormuz.

Con la tregua inicial prevista para expirar la próxima semana, mediadores entre las partes en conflicto buscan impulsar conversaciones técnicas para superar los puntos más controvertidos que impiden un acuerdo de largo plazo, dijo la fuente, que pidió no ser identificada por tratarse de asuntos sensibles. Entre ellos destacan la reapertura de Ormuz y el futuro del programa nuclear iraní.

Las tensiones siguen siendo particularmente altas en torno a Ormuz, una vía marítima clave para el petróleo y el gas que ha permanecido prácticamente cerrada desde el inicio de la guerra, hace casi siete semanas. Estados Unidos ha establecido un bloqueo naval para cortar los envíos iraníes y afirmó el miércoles que 10 embarcaciones fueron obligadas a dar la vuelta. Teherán, por su parte, mantiene el estrecho cerrado para la mayoría del tráfico.

El enfrentamiento ha reducido el tránsito a niveles mínimos, agravando una crisis de suministro energético que amenaza con golpear severamente a la economía mundial.

Los combates entre Estados Unidos e Irán están suspendidos desde alrededor del 8 de abril, poco después de que el presidente Donald Trump anunciara un alto el fuego de dos semanas la noche anterior. Una primera ronda de conversaciones de paz se llevó a cabo en Pakistán el fin de semana pasado, aunque los participantes —incluido el vicepresidente estadounidense JD Vance— se retiraron sin lograr un acuerdo.

La Casa Blanca no ha “solicitado formalmente una extensión del alto el fuego”, dijo el miércoles la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas, aunque reconoció que “seguimos muy involucrados en estas negociaciones”.

Precio del petróleo no para de subir tras bloqueo Ormuz

El ejército de Pakistán informó que una delegación del país llegó a Irán el miércoles, mientras Islamabad continúa mediando en el intercambio de mensajes entre ambas partes.

Irán considera que la prolongación del bloqueo estadounidense es “un preludio a una ruptura del alto el fuego”, afirmó Ali Abdollahi, comandante del cuartel general conjunto de las fuerzas armadas iraníes, según la televisión estatal. Las fuerzas armadas iraníes “no permitirán que continúen exportaciones ni importaciones en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán o el Mar Rojo” si el bloqueo persiste, advirtió.

Los precios del petróleo se mantienen elevados, aunque el crudo Brent moderó sus ganancias para cotizar alrededor de 95 dólares por barril el miércoles, cerca de 33% por encima de su nivel previo al inicio del conflicto. Las acciones en Estados Unidos cerraron en máximos históricos, impulsadas por el optimismo en torno a un posible acuerdo de paz.

Aunque Israel se sumó a Estados Unidos la semana pasada en la suspensión de ataques contra Irán, su ejército ha continuado la ofensiva contra Hezbolá en Líbano, lo que complica el panorama general hacia la paz.

El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo el miércoles por la noche que instruyó al ejército israelí —que invadió Líbano el mes pasado— a ampliar la zona de seguridad que busca establecer dentro del país.

Se están llevando a cabo discusiones sobre un posible alto el fuego, reportó previamente el medio estatal israelí Kan News, citando a un funcionario no identificado, aunque aún no se ha tomado una decisión.