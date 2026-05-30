De la Cámara de Diputados a la Champions League: ¿Quién es Miguel Ángel Sánchez de MC?

Miguel Ángel Sánchez Rivera, diputado de MC, compartió en redes que asistió a la final de la Champions League en Budapest.

¿Cómo te caería un viaje a Budapest para ver la Champions? Pues eso fue lo que hizo el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Sánchez Rivera, quien presumió su asistencia a la máxima competencia de clubes europeos en la que se disputó la final entre el PSG y el Arsenal.

A través de su cuenta de Instagram, el legislador pueblicó una fotografía suya frente al Puskás Aréna de Budapest, en Hungría, donde este sábado el PSG se coronó el campeón de la Liga de Campeones de la UEFA, lo que desató críticas en redes sociales.

¿Quién es Miguel Ángel Sánchez, diputado de MC que asistió a la final de la Champions?

Sánchez Rivera es diputado federal por representación proporcional en la LXVI Legislatura (2024-2027). Forma parte de la bancada de Movimiento Ciudadano y representa la segunda circunscripción, con sede en Nuevo León.

De acuerdo con su perfil en el portal de la Cámara de Diputados, es abogado con dos maestrías: una en Derecho con orientación en Derecho de Amparo por la Universidad Autónoma de Nuevo León (2019) y otra en Ciencias Políticas en la misma institución (2024).

Su experiencia profesional incluye haber sido asesor jurídico en el Congreso del Estado de Nuevo León entre 2015 y 2023, además de trabajar como abogado fiscalista en una firma especializada durante ese mismo periodo.

En el ámbito partidista, Sánchez Rivera se desempeñó como secretario de organización de Movimiento Ciudadano en Nuevo León (2022-2023) y posteriormente como coordinador de la Comisión Operativa Estatal del mismo partido.

En su currículum publicado en la plataforma de transparencia de MC, se destaca también su participación en actividades de formación política y su papel en la estructura interna del partido.

Sánchez Rivera, con 33 años, pertenece a la generación de políticos jóvenes que Movimiento Ciudadano ha impulsado en Nuevo León, junto con figuras como Samuel García y Luis Donaldo Colosio Riojas.

Obtuvo amparo por muerte de menor en albergue del DIF

De acuerdo con una nota de La Jornada, fechada en 2023, Miguel Ángel Sánchez Rivera fue señalado por la muerte de un menor de edad en el DIF Fabriles, mientras se desempeñó como director general del DIF en Nuevo León, durante la administración de Samuel García, de 2021 a 2022.

Según este medio, el entonces dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano se amparó para no ser imputado por la muerte del menor, cuya muerte en febrero de 2022 fue declarada como homicidio por el Ministerio Público.

La información refiere que dos exfuncionarios del albergue fueron acusados por estos hechos. Las indagatorias señalaron que el menor sufrió una crisis derivada de un trastorno previamente diagnosticado y que, durante el incidente, habría sido golpeado por uno de los servidores públicos, lo que derivó en la apertura de una investigación penal.